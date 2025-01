Poste San Marino celebra il successo dell’oncia d’argento con il lancio della nuova moneta dedicata al Falco Pellegrino millesimo 2025

Poste San Marino è orgogliosa di annunciare l’emissione, il prossimo 23 gennaio 2025, della seconda edizione della moneta da un’oncia d’argento dedicata al Falco Pellegrino. Dopo il grande successo della prima edizione, questa nuova emissione prosegue nella celebrazione dell’arte numismatica e della ricercatezza artigianale. Coniata con precisione impeccabile, la moneta omaggia lo splendido rapace presente nel territorio sammarinese. Le once realizzate in argento puro a 999 millesimi, rappresentano non solo un’opera d’arte numismatica ma anche una soluzione ideale per chi cerca un investimento sicuro in un bene rifugio. L’argento è storicamente riconosciuto come una riserva di valore, capace di proteggere il capitale in momenti di instabilità economica e di valorizzarsi nel tempo. Il dritto della moneta rappresenta lo Stemma ufficiale della Repubblica di San Marino, mentre sul rovescio il bozzetto è incentrato sul Falco Pellegrino posato su un ramo. Completano la moneta, in giro, in alto le legende PEREGRINE FALCON, SAN MARINO e l’anno 2025, in basso le scritte 1 OZ e Ag 999 e il valore 5 EURO.

Le caratteristiche tecniche della moneta sono le seguenti: - Valore: euro 5,00 - Argento: 999 ‰ - Peso legale: 31,1 g - Diametro: 37 mm - Tiratura: 20.000 esemplari - Bordo: liscio - Autrice bozzetto (dritto): Antonella Napolione - Autore bozzetto (rovescio): Helmut Andexlinger - Coniazione: Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca) - Data di emissione: 23 gennaio 2025 Le monete sono in vendita al prezzo di 41,00 euro (+ iva per i residenti nella Comunità Europea) inviando una richiesta a: Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica Numismatica Strada Borrana 32 – 47899 Serravalle (RSM) info.dfn@poste.sm