Poste San Marino celebra l’eccezionale ritrovamento della Balenottera sammarinese con il francobollo Europa “Scoperte archeologiche nazionali”

Il francobollo della serie postale Europa, che PostEurope ha deciso per l’anno 2025 di dedicare alle scoperte archeologiche nazionali, ha permesso di mettere in luce il ricco patrimonio storico e culturale della Repubblica di San Marino. Il bozzetto, realizzato da Monika Dattner, raffigura la cosiddetta “Balenottera di San Marino” (nome scientifico Titanocetus sammarinensis), uno straordinario cetaceo risalente al periodo miocenico, i cui resti fossili furono rinvenuti nel 1897 in una cava di pietra in prossimità della vetta del Monte Titano. L’eccezionale ritrovamento ha suscitato l’interesse della comunità scientifica internazionale. I reperti originali sono conservati presso il Museo di Paleontologia e Geologia G. Capellini di Bologna, mentre l’emimandibola destra, il calco del cranio, delle coste e dell’emimandibola sinistra sono esposti presso il Museo di Storia Naturale di San Marino. I reperti inclusi nella serie sottolineano l’importanza di preservare e valorizzare le testimonianze del passato, favorendo una maggiore consapevolezza per le generazioni future. Il francobollo da 2,45€ verrà emesso l’11 febbraio 2025 in 24.000 esemplari, si presenta in minifogli da quattro valori da 30x40 mm con bandella a sinistra. La stampa è in offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. La serie postale sarà disponibile a partire dall’11 febbraio 2025 sul nostro sito www.poste.sm.

