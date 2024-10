Poste San Marino celebra le Eccellenze Sammarinesi Omaggio ai 40 anni di Laboratorio Chimico-farmaceutico Sammarinese (LCS)

Poste San Marino SpA inizia un filone di emissioni postali dedicate alle realtà imprenditoriali che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del Paese, un viaggio nelle eccellenze del territorio che si sono distinte per la loro attività nel corso degli anni. La prima uscita della serie celebra il Laboratorio Chimico-farmaceutico Sammarinese (LCS), azienda che fa parte del Gruppo Coswell e che nel tempo ha garantito lavoro a tante famiglie e sviluppo all’economia locale. Il foglietto misura 137x 101 mm, è formato da quattro valori da 0,90 euro e verrà emesso il 9 ottobre 2024 in 20.000 esemplari. La stampa è in offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. Per celebrare i 40 anni di attività, LCS ha promosso un innovativo progetto artistico incentrato sulla sostenibilità ambientale e sull’impegno sociale, due capisaldi della mission aziendale. Durante un laboratorio tenutosi nel mese di giugno 2024, l’artista Mario Arlati e gli ospiti dell’Atelier Servizio Disabilità di San Marino hanno dato nuova vita a pezze di stoffa, realizzando un’opera d’arte straordinaria, frutto di sperimentazione e rigenerazione, che sarà donata dall’azienda alla Repubblica. Sul foglietto i quattro francobolli riproducono altrettanti scatti con alcune fasi del laboratorio: un primo piano delle stoffe colorate dell’opera, la scelta delle pezze di stoffa, la fase della pittura, un particolare dell’opera. Il foglietto riporta a sinistra un’immagine dell’intera opera e un codice QR, scansionando il quale sarà visibile un video del backstage che racconta tutto il progetto. Le fotografie e le riprese audio-video sono a cura di Emanuele Lumini.

