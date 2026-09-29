Poste San Marino dedica all’800° Anniversario della scomparsa di Francesco d’Assisi, l’emissione numismatica dei due euro commemorativi, nelle versioni Fior di conio, Proof e Reverse Proof

Poste San Marino dedica all’800° Anniversario della scomparsa di Francesco d’Assisi, l’emissione numismatica dei due euro commemorativi, nelle versioni Fior di conio, Proof e Reverse Proof.

Poste San Marino dedica all’800° anniversario della scomparsa di San Francesco d’Assisi, l’emissione numismatica dei due euro commemorativi, prevista martedì 6 ottobre 2026. Noto anche come “il poverello” di Assisi, Francesco fu religioso e poeta italiano, autore di molteplici opere letterarie, tra le quali il celebre “Cantico delle Creature” e visse la sua intera vita spogliandosi di tutte le sue ricchezze per seguire un ideale di vita pauperistico. Fondò l’Ordine dei frati minori e, dopo la sua morte avvenuta nel 1226, fu canonizzato per opera di Papa Gregorio IX nel 1228. Poste San Marino dedica all’anniversario degli otto secoli dalla sua scomparsa, la seconda emissione dell’anno dei due euro commemorativi, sia nella versione fior di conio, emessa in tiratura di 52.000 monete, che nelle due prestigiose e limitate versioni, emesse ciascuna in soli 4.000 esemplari, proof e reverse proof. Per celebrare questo evento unico, Poste San Marino ha scelto di imprimere sul conio una rappresentazione del Santo che si discosta dalle consuete raffigurazioni, proponendo un punto di vista originale e, al tempo stesso, ricco di significato. La scelta dei dettagli, infatti, richiama elementi fondamentali che caratterizzano e contraddistinguono la narrazione delle sue gesta. La moneta, il cui dritto è stato realizzato dall’artista Fani Ivanka Taurino, raffigura la mano di San Francesco d’Assisi protesa verso il muso del lupo di Gubbio, che volge lo sguardo con fiducia verso quella stessa mano che lo ha reso mansueto. La scena diviene così simbolo di un messaggio universale di pace e fraternità, fondato sul rispetto del creato. A completare la composizione è il cingolo del saio francescano, con i suoi tre nodi, a rappresentare i voti di obbedienza, castità e povertà. Rami e fiori incorniciano la scena, richiamando l’armonia e l’equilibrio della natura. Un’emissione speciale, che si inserisce all’interno delle celebrazioni dell’800° anniversario della morte del Santo di Assisi e che sarà disponibile a partire dal martedì 6 ottobre 2026, presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Piazzetta Garibaldi n. 5 e sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm.

Specifiche tecniche della coniazione ufficiale e messa in circolazione della moneta da collezione da euro 2,00 (due/00) commemorativa, dedicata all’ “800° anniversario della scomparsa di Francesco d’Assisi”, versione fior di conio, proof e reverse proof, millesimo 2026 • Valore: euro 2,00 (due/00) • Titolo: parte esterna: rame-nichel; parte interna a tre strati: nichel-ottone, nichel, nichel – ottone • Peso: 8,50 g • Diametro: 25,75 mm • Spessore: 2,20 mm • Bozzettista (Dritto): Fani Ivanka Taurino





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