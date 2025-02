Poste San Marino dedica un francobollo alla partecipazione della Repubblica all’Esposizione Universale ad Osaka

La Repubblica di San Marino intende affermare la propria identità e la propria visione internazionale per promuovere turismo, cultura, tradizioni, impresa, opportunità di sviluppo e territorio attraverso la partecipazione al principale evento con valenza universale del 2025, l’Expo Osaka, che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Il bozzetto, realizzato dallo Studio Jam, raffigura la Prima Torre e celebra l’antico legame con il Giappone. Inoltre esso richiama il tema dell’allestimento del padiglione sammarinese, progettato dagli studenti dell’Università di San Marino ed ispirato alla morfologia del Monte Titano: l'ascesa del monte allarga i confini della vista e diventa simbolo dell’espansione degli orizzonti. Il logo del padiglione sammarinese, riportato sulla bandella del minifoglio, è la sintesi grafica dei due Stati: il cerchio rosso esterno rappresenta il Sol Levante, i tre cerchi interni richiamano le torri e le cime del monte. Il tema dell’Expo 2025 Osaka è “Progettare la società futura per le nostre vite” ed intende guidare la compartecipazione della comunità internazionale nella progettazione di una società sostenibile che supporti le idee degli individui su come vogliono vivere. “Salvare vite”, “Potenziare vite” e “Connettere vite” sono i tre sottotemi dell’Expo e il padiglione di San Marino si inserisce nel primo "Salvare vite". Il francobollo da 1,25€ verrà emesso l’11 febbraio 2025 in 20.000 esemplari, si presenta in minifogli da quattro valori da 30x40 mm con bandella a sinistra. La stampa è in offset, tre Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. La serie postale sarà disponibile a partire dall’11 febbraio 2025 sul nostro sito www.poste.sm.

