Poste San Marino DFN presenta la coin card dedicata alla bandiera della Repubblica di San Marino

Il prossimo 16 maggio Poste San Marino Divisione Filatelia e Numismatica renderà disponibile (15.000 pezzi) una coin card con moneta da 2 euro ordinario dedicata alla bandiera della Repubblica di San Marino. La coin card raffigura la bandiera biancazzurra al vento con il testo “Republic of San Marino Official Coin Card” e l’anno 2024 sul fronte, mentre sul retro, su sfondo bianco, sono presenti la descrizione della bandiera e della moneta in lingua inglese. La coin card sarà disponibile sul sito www.dfn.sm.



Comunicato stampa

Poste San Marino DFN