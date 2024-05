Poste San Marino DFN presenta la coin card dedicata alla bandiera della Repubblica di San Marino

Poste San Marino DFN presenta la coin card dedicata alla bandiera della Repubblica di San Marino.

Il prossimo 16 maggio Poste San Marino Divisione Filatelia e Numismatica renderà disponibile (15.000 pezzi) una coin card con moneta da 2 euro ordinario dedicata alla bandiera della Repubblica di San Marino. La coin card raffigura la bandiera biancazzurra al vento con il testo “Republic of San Marino Official Coin Card” e l’anno 2024 sul fronte, mentre sul retro, su sfondo bianco, sono presenti la descrizione della bandiera e della moneta in lingua inglese. La coin card sarà disponibile sul sito www.dfn.sm.



Comunicato stampa

Poste San Marino DFN

