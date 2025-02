Poste San Marino: due nuove iniziative a sostegno della comunità e dell'innovazione finanziaria Un successo frutto di una visione strategica e di una gestione efficiente

Poste San Marino annuncia il lancio di due importanti iniziative che segnano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e modernizzazione dell'azienda: la partnership con MoneyGram per i trasferimenti internazionali di denaro e l'ampliamento dell'accesso al servizio pagoPA in collaborazione con la Cassa di Risparmio. I due progetti, frutto di un lavoro sinergico e di una visione strategica orientata alle esigenze della comunità, testimoniano l'impegno di Poste San Marino nel fornire servizi sempre più innovativi, efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini. La partnership con MoneyGram, leader mondiale nei trasferimenti di denaro, consente ai clienti di Poste San Marino di inviare e ricevere denaro in modo rapido, sicuro e conveniente in tutto il mondo, ampliando così le opportunità di connessione e scambio a livello internazionale. L'ampliamento dell'accesso al servizio pagoPA, realizzato grazie alla collaborazione con la Cassa di Risparmio, permette ai cittadini di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, sicuro e trasparente presso tutti gli uffici postali, semplificando ulteriormente le operazioni e promuovendo la digitalizzazione dei servizi. "Siamo particolarmente soddisfatti di presentare queste due iniziative, sulle quali abbiamo lavorato con impegno e determinazione – dichiara Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo–. Ringrazio il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici, e tutti i suoi collaboratori per la professionalità e la dedizione dimostrata nel portare a termine questi importanti progetti. Tali iniziative rappresentano un ulteriore tassello nel percorso di crescita e sviluppo di Poste San Marino, un'azienda che, grazie a una gestione avveduta, si sta trasformando in un punto di riferimento per l'intera comunità, offrendo servizi sempre più moderni e rispondenti alle esigenze di un mondo in continua evoluzione". Le due iniziative si inseriscono in un percorso di riorganizzazione di Poste San Marino avviato nella precedente legislatura e che ha visto l'azienda ampliare la propria offerta di servizi, diventando un punto di riferimento per l'intera comunità sammarinese.

cs Segreteria di Stato per il Turismo

