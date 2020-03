Poste San Marino: emergenza coronavirus, invito all'utenza

Nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta, Poste San Marino, continua a garantire il servizio alla cittadinanza in linea con i provvedimenti emessi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Pertanto:

SI INVITA L’UTENZA

-Ad entrare negli uffici postali avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

- A prenotare preventivamente con l’Ufficio Postale l’orario di accettazione, nel caso si debbano eseguire operazioni multiple allo sportello, per evitare file di attesa, anche esterne.

- A prenotare preventivamente con l’Ufficio Postale l’orario di riscossione delle Pensioni, a tutela delle categorie più deboli.

Segue riepilogo degli Uffici Postali, con contatti e nuovi orari di apertura.

