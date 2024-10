Poste San Marino festeggia gli 80 anni del Colorificio Sammarinese

Poste San Marino SpA continua il viaggio nelle eccellenze del territorio con un francobollo dedicato all’80° anniversario della fondazione del Colorificio Sammarinese. Sin dalla prima emissione del 1° Agosto 1877, il francobollo è sempre stato espressione di sovranità e baluardo di comunicazione, potente veicolo di trasmissione di valori e principi di San Marino che travalica le frontiere e testimone dei tempi. Poste San Marino nel curare le emissioni filateliche sammarinesi vuole rappresentare nel mondo i valori della nostra Repubblica. Il Colorificio Sammarinese è un’azienda storica della Repubblica che ha saputo rinnovarsi nel tempo e che rappresenta un punto di riferimento per l’economia sammarinese. Sul francobollo è raffigurata l’opera d’arte murale dello street artist Basik: la composizione raffigura due mani che sostengono un cerchio colorato, simbolo del valore delle relazioni fra le persone che, nel condividere le competenze e l’impegno per il futuro, fanno la differenza sommando tutti i loro talenti. Di seguito le specifiche tecniche dell’emissione: • Data di emissione: 25 ottobre 2024 • Valori: n.1 valore da euro 0,90 in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio • Tiratura: 20.000 francobolli • Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing • Formato francobolli: 40 x 30 mm

cs Poste San Marino