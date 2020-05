Poste San Marino garantisce il servizio in tutto il territorio

Poste San Marino, nell’attuale fase di emergenza Corona Virus, non si è mai fermata, e continua a garantire il servizio su tutto il Territorio in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta. Con nuovi servizi di spedizione dei pacchi che possano agevolare la ripresa della attività, è altresì vicina a tutti gli operatori economici, in particolare agli operatori commerciali e artigianali che hanno avviato attività di vendita via internet e mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto di quanto disposto da Decreto Delegato n. 62 /2020. Considerato l’obbligo di rispetto della consegna presso il domicilio del destinatario imposto dal citato decreto, Poste San Marino ha dunque accolto l’invito dell’OSLA a intervenire sulle tariffe di spedizione dei pacchi nel Territorio, sostituendo la precedente tariffa unica fino a 20 kg distinta per formato (standard e ingombrante), con tariffe per formato unico e diversificate per scaglioni di peso (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 aprile 2020, recepita nel decreto delegato 74/2020) Scaglioni di peso Tariffa Fino a Kg 5 € 3,10 Fino a Kg. 10 € 3,70 Fino a Kg, 15 € 4,50 Fino a Kg. 20 € 5,50 Con tale intervento Poste San Marino si augura di accompagnare fattivamente il mercato e-commerce sammarinese verso un concreto sviluppo interno e internazionale. Al riguardo si sottolinea che le spedizioni dei pacchi gestite da Poste San Marino, sono esenti dai costi delle dichiarazioni doganali (mod. T1 e T2), viaggiando le stesse gratuitamente con il sistema doganale postale (mod. CN22 e CN23). Nuovi accordi commerciali con Partner Internazionali, infine, assicurano spedizioni espresse con possibilità di scelta della tariffa più conveniente a seconda del tipo di spedizione e del Paese di destinazione. Lo staff commerciale è a disposizione dell’utenza: commerciale@poste.sm

La Direzione