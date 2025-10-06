Poste San Marino: in arrivo le monete commemorative e divisionali in versione Proof, millesimo 2025

Poste San Marino SpA è lieta di annunciare l’emissione della serie numismatica dedicata alle monete in euro commemorative e divisionali, millesimo 2025, tutte realizzate nella pregiata versione Proof, e custodite in un elegante cofanetto da collezione. Questa esclusiva serie sarà disponibile a partire da giovedì 9 ottobre 2025 e comprenderà l’intero set delle otto monete in euro di San Marino, arricchite da due monete commemorative da due euro, già emesse nel corso dell’anno in versione fior di conio. La prima delle due monete commemorative celebra il Giubileo – Anno Santo 2025, un evento di grande significato spirituale e sociale. Il messaggio “Pellegrini di Speranza” invita a riscoprire i valori di speranza e fraternità universale. Il dritto della moneta raffigura una figura femminile che guida per mano un bambino – simbolo dell’umanità – verso una stella, emblema di luce e speranza, con un’ancora stilizzata, simbolo di fede, a completare la composizione. La seconda moneta commemorativa è dedicata al 550° anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti, genio indiscusso del Rinascimento. La moneta, emessa nei mesi scorsi per la prima volta in assoluto anche in versione Reverse Proof, riproduce il celebre disegno a matita “Cleopatra”, realizzato dall’artista nel 1535 per l’amico Tommaso de' Cavalieri e oggi conservato presso Casa Buonarroti a Firenze. Un omaggio al talento immortale di Michelangelo e al suo impatto duraturo sulla storia dell’arte. La serie comprende anche le otto monete divisionali in euro, realizzate nella versione Proof, che si distinguono per la loro brillantezza superiore e la meticolosa cura dei dettagli. Questi esemplari, coniati con estrema attenzione, si rivolgono a chi non cerca solo una moneta, ma un segno distintivo di eccellenza. Disponibile in soli 3.000 cofanetti, la serie è coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma e sarà acquistabile a partire dal 9 ottobre 2025 sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico, situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

C.s. Poste San Marino SpA







