Poste San Marino incontra il segretario militare del Presidente dell'India, in visita presso il Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino

Questa mattina il Maggiore Avinash Chhetry, aiutante di campo e segretario personale in ambito militare del Presidente della Repubblica dell'India, Droupadi Murmu, ha fatto visita al Museo del Francobollo e della Moneta di San Marino. Il Maggiore Chhetry, giovane ufficiale selezionato tra migliaia di candidati attraverso un rigoroso processo di selezione per partecipare alla Presidente dell'India (che ricopre anche il ruolo di Comandante in Capo delle Forze Armate Indiane), si trova attualmente in visita informale nei luoghi che furono teatro della Seconda guerra mondiale. In particolare, egli ha voluto rendere omaggio ai campi di battaglia dove, tra il 1944 e il 1945, si sacrificarono migliaia di soldati indiani. Il Maggiore Chhetry appartiene al prestigioso reggimento dei 9th Gorkha Rifles, lo stesso che, ottant'anni fa, fu protagonista della Battaglia di Monte Pulito. Fu in quella circostanza che il fuciliere Gurkha Sher Bahadur Thapa, appartenente a una tale unità, si distinse per eroismo, sacrificando la propria vita durante uno scontro con le forze tedesche. Per il suo coraggio straordinario, Thapa venne insignito postumo della Victoria Cross, la più alta onorificenza militare britannica. Nel 2024, Poste San Marino gli ha dedicato un'emissione filatelica commemorativa per l'80° anniversario della battaglia. Il 18 settembre 1944, a Monte Pulito – nel territorio del Castello di Faetano, al confine tra la Repubblica di San Marino e il Regno d'Italia – il fuciliere Thapa perse la vita mentre proteggeva i suoi compagni. Esaurite le munizioni, riuscì a mettere in salvo due commilitoni feriti prima di cadere sotto il fuoco nemico. Durante la visita odierna, il Maggiore Chhetry è stato accompagnato dal Dott. Daniele Cesaretti, membro onorario dello stesso reparto, dove ha potuto ammirare l'emissione postale dedicata all'eroe Thapa e incontrare la Direzione di Poste San Marino. San Marino è il primo Stato al mondo ad aver reso omaggio all'eroico gesto del fuciliere Gurkha Sher Bahadur Thapa, dedicandogli un monumento commemorativo e un'emissione filatelica ufficiale, pubblicato nel 2024 con il titolo 80° anniversario della Battaglia di Monte Pulito.





c.s. Poste San Marino