Poste San Marino. Introduzione nuove direttive doganali da parte degli USA: sospensione temporanea delle spedizioni di merci verso gli Stati Uniti

Poste San Marino desidera informare i propri clienti che, con decorrenza 29 agosto 2025, entreranno in vigore le nuove procedure doganali relative alle spedizioni di merci destinate agli Stati Uniti d’America. Le nuove disposizioni prevedono che tutte le merci dirette negli Stati Uniti non beneficeranno più della franchigia doganale di 800 dollari, come previsto in precedenza, ma dovranno essere dichiarate e tassate, prima dell’arrivo nel Paese. Per consentire alla clientela il proseguo degli invii di merce negli USA, nel rispetto delle nuove normative americane sui dazi doganali, tutti gli operatori postali si sono immediatamente attivati per trovare soluzioni adeguate. Tuttavia, in assenza di nuove e più chiare indicazioni, Poste San Marino, in linea con le decisioni intraprese a livello europeo, si è vista costretta a sospendere temporaneamente le spedizioni contenenti merci destinate agli Stati Uniti. Continueranno invece ad essere regolarmente accettate senza interruzione, tutte le spedizioni di corrispondenza che non contengono merce. Poste San Marino si impegna a tenere costantemente aggiornata la propria clientela su ogni ulteriore sviluppo e sulle modifiche alle modalità di spedizione, affinché possano essere pianificate nel rispetto delle nuove disposizioni doganali. Per ulteriori informazioni: Poste San Marino è a disposizione per qualsiasi chiarimento o supporto relativo a queste modifiche.

