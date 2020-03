Poste San Marino: operatività nel territorio

Poste San Marino, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, continua a garantire il servizio su tutto il Territorio, nel rispetto della preminente esigenza di tutela della salute dei propri lavoratori e della collettività tutta. Considerato che la diffusione del contagio sta comportando sempre più casi di quarantena volontaria presso i domicili, a tutela del personale di recapito, è stata disposta la sospensione temporanea del servizio di consegna a domicilio di Raccomandate – Assicurate – Pacchi. I portalettere provvedono dunque a lasciare nelle singole cassette postale degli utenti l’Avviso di Giacenza degli oggetti a firma presso gli Uffici Postali di riferimento. D’altra parte, nel rispetto della difficoltà di spostamento dell’utenza e per evitare assembramenti presso gli uffici postali, i termini di giacenza per il ritiro di raccomandate, assicurate e pacchi, sono stati prorogati di ulteriori 15 giorni oltre ai termini previsti dall’articolo 37 del decreto Delegato 68/2013 (30 gg per invii semplici, raccomandate, assicurate e corrieri espressi; 7 gg per pacchi ordinari) Considerata infine l’evoluzione della situazione epidemiologica in atto, l'erogazione dei servizi è rimodulata come segue.

➢ Apertura degli uffici Montegiardino e Chiesanuova: giovedì mattina

➢ Apertura degli uffici di Faetano e Fiorentino: mercoledì e venerdì mattina

➢ Apertura degli Uffici Serravalle, Domagnano, Acquaviva, San Marino, Borgo Maggiore: lunedì, martedì, giovedì, venerdì mattina

➢ Apertura Dogana: dal lunedì al venerdì mattina.

