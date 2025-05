Poste San Marino presenta due nuove emissioni filateliche Un francobollo per celebrare l'80° Anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e uno per celebrare l'Architettura a San Marino

Poste San Marino presenta due nuove emissioni filateliche.

Una mano che accoglie un ramoscello d'ulivo offerto da una colomba è l'immagine scelta da Poste San Marino per celebrare attraverso un'emissione filatelica, l'80° anniversario della fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui lo Stato di San Marino è membro dal 1992. L'opera, firmata dall'artista Paola Momentè è riprodotta in minifogli contenenti 4 francobolli da 1,35 euro ciascuno, e si desidera ricordare il costante impegno dell'ONU nella promozione della pace e nella costruzione di un mondo più giusto e solidale.





Era il 1945 quando, a San Francisco, cinquanta Stati si riunirono con l'intento di fondare un nuovo ordine internazionale, basato sulla cooperazione, sul dialogo e sul rispetto del diritto. Da quell'incontro nacque la Carta delle Nazioni Unite: un patto solenne con cui i Paesi firmatari si impegnavano a promuovere la pace, la sicurezza collettiva e la collaborazione tra i popoli, affinché le tragedie della Seconda guerra mondiale non si ripetessero mai più.





La seconda emissione rientra nel progetto “Archistars”, avviato da Poste San Marino nel 2024 con la Società di Mutuo Soccorso e l'Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica. La serie celebra l'architettura ei grandi progettisti che hanno lasciato un segno nel territorio sammarinese.





Protagonista dell'emissione 2025 è l'architetto Giancarlo De Carlo, libero pensatore, intellettuale e pioniere dell'architettura partecipata. Nella sua carriera ha saputo mettere al centro del progetto architettonico le persone, i loro bisogni e le loro storie.





A lui è dedicato un francobollo speciale che raffigura la Porta di Dogana, conosciuta anche come Ponte di Confine, progettata da De Carlo per la Repubblica di San Marino nel 1993 e inaugurata nel 1996. Stampato in 20.000 foglietti, ciascuno contenente tre valori da 0,95 euro, il francobollo riproduce l'opera, attraverso le immagini immortalate dallo sguardo sensibile del fotografo Simone Maria Fiorani.





Con la sua struttura in acciaio, un pennone alto trenta metri e una passerella sospesa, la Porta richiama la forma di una barca, evocando il viaggio, l'identità e l'accoglienza. Simbolo del legame tra passato e futuro, l'opera è anche un omaggio al Santo Marino, fondatore della Repubblica che da lontano giunse su questo monte per gettare le basi di una terra libera, e la scritta “Benvenuti nell'Antica Terra della Libertà” sulla facciata, accoglie chi arriva, unendo tradizione e storia.





Le due emissioni, saranno disponibili per l'acquisto presso lo Shop di Poste San Marino, in Piazzetta Garibaldi 5 – San Marino Città, e sul sito ufficiale www.poste.sm a partire da giovedì 17 giugno 2025 .





Specifiche tecniche dell'emissione filatelica “80° anniversario della fondazione dell'ONU”



Valori: n.1 valore da euro 1,35 (uno/35) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 15.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30x40 mm

Bozzettista: Paola Momentè



Specifiche tecniche dell'emissione filatelica “Architettura a San Marino”



Valori: foglietto formato da n.3 valori da euro 0,95 (zero/95)

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 14 x 14

Formato francobolli: 30x50 mm

Formato foglietto: 140 x 70 mm

Foto: Simone Maria Fiorani - Archivio SUMS - Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Repubblica di San Marino



Comunicato stampa

Poste San Marino

Foto Gallery

