Poste San Marino presenta “Fauna di San Marino”: la natura della Repubblica prende vita su moneta

Poste San Marino presenta “Fauna di San Marino”: la natura della Repubblica prende vita su moneta.

La natura della Repubblica di San Marino diventa protagonista di una nuova storia da collezionare. Poste San Marino presenta “Fauna di San Marino”, la nuova serie numismatica che, attraverso nove monete distribuite nell’arco di tre anni, racconterà alcune delle più affascinanti specie protette che abitano il territorio sammarinese. Un progetto reso possibile anche grazie al supporto scientifico del Centro Naturalistico Sammarinese e che nasce dal desiderio di raccontare la biodiversità di San Marino attraverso uno degli oggetti simbolo della numismatica: la moneta. A inaugurare la serie sono Ragno coccinella, Martin pescatore e Moscardino, tre piccoli abitanti del territorio sammarinese, scelti per le loro caratteristiche uniche: il Ragno coccinella, riconoscibile per il caratteristico addome rosso fiammante punteggiato di nero; il Martin pescatore, celebre per il suo piumaggio cangiante, dagli straordinari brillanti colori arancio, blu-verde e turchese iridescente; e il Moscardino, piccolo roditore dei boschi conosciuto anche come “topolino delle nocciole”. Grazie alla rappresentazione a colori impressa sul conio, le tre specie prendono vita sulle monete, portando la natura sammarinese anche oltre i confini della Repubblica. “Fauna di San Marino”, vuole essere non soltanto una collezione numismatica, ma anche un invito a conoscere, osservare e rispettare la natura che ci circonda. Un messaggio rivolto anche alle nuove generazioni, per avvicinare i più piccoli alla numismatica attraverso la curiosità e la scoperta: dietro ogni animale raffigurato ci sono infatti un habitat, una storia e un ruolo prezioso all’interno dell’ecosistema. Collezionare queste monete significa quindi conservare nel tempo anche un piccolo frammento della storia naturale di San Marino, contribuendo a mantenere viva la conoscenza di un patrimonio prezioso e spesso poco conosciuto. Le monete sono state realizzate dalla Muenze Oesterreich AG (Zecca Austriaca) e nascono dal lavoro artistico di Nina Schwarzer, autrice dei bozzetti del rovescio. Saranno proposte in differenti confezioni: singolarmente con capsula o in uno speciale cofanetto con foro, pensato per consentire di ammirare direttamente la moneta; e nello speciale box dedicato all’intera collezione, destinato a custodire tutti e nove i capolavori della serie, in arrivo nei prossimi mesi. La prima emissione, disponibile in 7.500 esemplari per ciascuna specie, sarà acquistabile a partire da martedì 15 settembre 2026 presso lo Shop Filatelico e Numismatico di Poste San Marino (P.tta Garibaldi n.5, San Marino Città) e online sul sito ufficiale www.poste.sm.

C.s. - Poste San Marino

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