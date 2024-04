Poste San Marino presenta il francobollo dedicato alla Vespa Piaggio ai World Days di Pontedera L’emissione congiunta Italia/San Marino è dedicata alla mitica due ruote italiana

Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica presenterà domani, al World Vespa Day di Pontedera, l’emissione postale congiunta San Marino/Italia che celebra il 75° anno del Vespa Club d’Italia nell’anno del 140° anniversario della Piaggio e del 100° anniversario dello stabilimento del Comune Toscano. ll Vespa Club d’Italia promuove l’attività vespistica nelle sue molteplici forme, sportive, turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio legato alla mitica due ruote Piaggio e in questi giorni richiama migliaia di appassionati e curiosi ad un evento che si sviluppa in molteplici iniziative. Domani 20 aprile, giorno dell’emissione, alle 9.30, presso la sede di “Pontedera Città dei Motori” il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici presenterà il franconollo sammarinese che ha valore 1,25 euro e riproduce un’illustrazione della bozzettista Paola Momentè che rappresenta un ragazzo con un casco rosso in sella ad una Vespa rossa accanto ad una ragazza con un casco giallo in sella ad una Vespa gialla. Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica sarà disponibile anche al Vespa Village con un desk dove sarà possibile acquistare il foglietto in uno speciale folder dedicato all’evento.

