Poste San Marino presenta l’album dedicato a “12 Frammenti di Storia Sammarinese”: la storia del Titano raccontata attraverso la filatelia.

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’album “12 Frammenti di Storia Sammarinese”, il progetto di Poste San Marino pensato per accompagnare cittadini, studenti, appassionati e visitatori in un percorso coinvolgente alla scoperta della Repubblica più antica del mondo. Attraverso la filatelia, elevata a strumento di conoscenza, il progetto invita a riscoprire radici, valori e vicende che nei secoli hanno plasmato la storia sammarinese. Alla conferenza hanno partecipato la Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, che ha concesso il patrocinio al progetto riconoscendone il valore culturale e formativo. Il nuovo album, concepito come un’opera raffinata ma accessibile e disponibile anche in lingua inglese, raccoglie tutte le emissioni della serie dedicata alla storia di San Marino e rappresenta una novità assoluta: per la prima volta Poste San Marino propone un album in stile “figurine”, pensato per avvicinare anche i più giovani alla filatelia, invitandoli a riscoprire la storia in modo semplice e interattivo. Il progetto si svilupperà fino al 2027, con l’emissione annuale di un foglietto da quattro valori, articolati su tre periodi fondamentali della storia sammarinese — Età Antica e Medievale, Età Moderna ed Età Contemporanea — per offrire un racconto completo e progressivo della Repubblica. La curatela dei testi all’interno dell’album è stata affidata al Prof. Verter Casali, esperto di storia sammarinese, che ha saputo rendere viva e coinvolgente la complessità del passato. «I dodici “frammenti” nel complesso rappresentano solo una rapida sintesi del lungo e difficoltoso percorso storico compiuto da San Marino, ma ogni francobollo, spiegato tramite un breve testo, permetterà di conoscere un momento saliente del passato della Repubblica. L’insieme dei frammenti offrirà quindi una buona visione del cammino millenario compiuto dai nostri antenati per costruire nel tempo lo Stato in cui noi abbiamo la buona sorte di vivere» ha dichiarato Casali. A rendere l’opera ancora più immersiva contribuiscono i contenuti audio e video realizzati dal Dott. Giuseppe Giardi, i cui podcast dedicati a “12 frammenti di storia sammarinese” usciranno settimanalmente sui canali YouTube e Spotify di “Storia in Flanella”, accessibili inquadrando il QR code presente sull’album e sul foglietto, e che trasformano la consultazione in un’esperienza interattiva. «È stato per me un grande piacere collaborare a questo progetto, che sposa in pieno l’idea con cui è nata l’esperienza di Storia in Flanella: creare contenuti digitali divulgativi in grado di coinvolgere una fascia sempre più ampia di pubblico. Con questo formato di podcast brevi, speriamo di essere riusciti a valorizzare al meglio la meravigliosa storia di questo Paese», ha affermato Giardi. Il Segretario di Stato per il Turismo con delega alle Poste, On. Federico Pedini Amati sottolinea come, da sempre, le emissioni filateliche della Repubblica di San Marino rappresentino un veicolo di promozione culturale, storico, turistico e siano unanimemente apprezzate dai collezionisti ma anche da chi sceglie di acquistarle per entrare in possesso di un valore: «l’iniziativa di Poste San Marino è in linea con la volontà della Segreteria di Stato di promuovere la Repubblica di San Marino attraverso le proprie peculiarità, tra le quali spicca la filatelia. L’opera presentata oggi è indubbiamente prestigiosa per l’intrinseco valore storico ma allo stesso tempo può essere considerata veicolo di promozione turistica». Il Segretario di Stato per l’Istruzione, On. Lonfernini, sostiene il valore educativo dell’iniziativa per le nuove generazioni: «Coinvolgere i giovani nella filatelia significa offrire loro una chiave concreta per leggere la nostra storia: non un esercizio nostalgico, ma un modo attuale di capire da dove veniamo. Queste tavole di francobolli trasformano la memoria sammarinese in un linguaggio che i ragazzi possono vedere, toccare e fare proprio.» Nel suo intervento, il Direttore Generale di Poste San Marino, Gian Luca Amici, ha sottolineato la missione culturale e identitaria che anima l’intero progetto: «Riscoprire la nostra storia attraverso piccoli tesori come i francobolli, significa custodire la memoria della Repubblica e trasmetterla con rispetto e passione. Con questo album, la filatelia diventa un mezzo vivo, capace di emozionare e di raccontare chi siamo con delicatezza e profondità». L’album “12 Frammenti di Storia Sammarinese” è disponibile presso lo Shop Filatelico di Poste San Marino, in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città, e online sul sito ufficiale www.poste.sm.



