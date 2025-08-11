Poste San Marino prosegue nell'impegno di migliorare i servizi offerti alla collettività

Poste San Marino è lieta di comunicare l’avvio operativo della collaborazione strategica con la Direzione Generale della Funzione Pubblica, già preannunciata lo scorso giugno, che le vedrà unite nell’intento di migliorare e semplificare l’accesso ai servizi pubblici digitali attraverso un’azione coordinata volta a offrire un supporto sempre più concreto, accessibile e qualificato alla cittadinanza, ai residenti e alle imprese del territorio. Grazie all’accordo tra le due realtà siglato lo scorso 26 maggio, è ora possibile, tramite il portale Istanze OnLine (IOL), richiedere le certificazioni elettroniche rilasciate dall’Ufficio Attività Economiche e dagli Uffici Giudiziari, direttamente presso gli uffici postali di Poste San Marino dislocati su tutto il territorio della Repubblica. Al momento, sono disponibili per la richiesta dal portale, solo alcune tipologie di certificazioni, con l’obiettivo di estendere progressivamente il servizio ad un numero sempre maggiore di documenti. Si tratta di un’importante novità che avvicina ulteriormente i servizi digitali alla popolazione, riducendo i tempi di attesa e gli spostamenti. Tra le certificazioni richiedibili figurano vigenze delle società, autorizzazioni ad operare per le imprese, privilegi immobiliari e attestazioni di inesistenza di procedure concorsuali. Per effettuare la richiesta di tali documenti, sarà sufficiente recarsi fisicamente presso l’ufficio postale più vicino, con un documento di identità. Gli operatori provvederanno a verificare l’identità, a gestire la procedura, e a inserire la richiesta nel portale IOL. Questa iniziativa è frutto di un lavoro sinergico volto a migliorare l’efficienza, l’accessibilità e la qualità del servizio destinato alla cittadinanza. Gian Luca Amici, Direttore Generale di Poste San Marino, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di mettere la nostra rete di sportelli al servizio della collettività, semplificando l’accesso a pratiche importanti e supportando i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali”. Il servizio, attivo a partire da oggi, è supportato dagli sportelli di Poste San Marino presenti sul territorio della Repubblica, ai quali è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni.

C.s. - Poste San Marino