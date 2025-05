Poste San Marino rende omaggio al genio di Georges Bizet

Dopo l’omaggio reso a Giacomo Puccini nel 2024, Poste San Marino S.p.A. prosegue nel celebrare i maestri che hanno segnato la storia della musica con il secondo capitolo della serie numismatica “Grandi compositori della musica” dedicando la moneta a Georges Bizet, simbolo di passione e innovazione nel panorama musicale internazionale. Una ricorrenza importante, che merita di essere celebrata e commemorata. Il 2025 infatti segna il 150° anniversario della scomparsa del genio romantico dell’opera francese, considerato uno dei più grandi compositori del XIX secolo, Georges Bizet, nato a Parigi il 25 ottobre 1838 e scomparso prematuramente all’età di trentasei anni, il 3 giugno 1875. La musica di Bizet unisce melodie indimenticabili, grande intensità drammatica e atmosfere esotiche. Sebbene abbia composto opere, musica sinfonica e da camera, la sua fama è legata indissolubilmente a Carmen (1875), uno dei capolavori ancora oggi più rappresentati al mondo. Il ruolo di Carmen è uno dei più affascinanti mai scritti per le voci femminili, e l’opera è oggi tra le più amate del repertorio. A questa opera, Poste San Marino dedica la coniazione di una moneta da 5 euro in argento, versione proof, emessa in tiratura limitata di soli 2.500 esemplari. Il bozzetto del dritto è stato realizzato da Antonella Napolione, mentre il rovescio porta la firma di Daniela Longo. Per l’occasione, sarà inoltre disponibile un cofanetto da collezione che raccoglierà tutte le monete appartenenti a questo filone tematico. La moneta sarà disponibile presso lo Shop di Poste San Marino sito in Piazzetta Garibaldi 5, San Marino Città, e presso il sito ufficiale www.poste.sm a partire da giovedì 29 maggio 2025.