Poste San Marino ricorda lo Scampo dei Centomila nella serie postale dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

La serie postale dedicata all’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale rende omaggio ad un capitolo straordinario della storia sammarinese: l’accoglienza di oltre 100.000 rifugiati tra la fine del 1943 e il 1945. I bozzetti, realizzati da Domenico Liberti, raffigurano gli sfollati, simbolo delle sofferenze di migliaia di persone in fuga dai bombardamenti e dalle devastazioni della guerra, e il pane, emblema del sostentamento e della solidarietà offerti dal popolo sammarinese in un momento di estrema difficoltà. Le immagini celebrano l’immane sforzo collettivo della Repubblica di San Marino che, nonostante le limitate risorse e una popolazione di soli 15.000 abitanti, aprì le sue porte a chi era nel bisogno. Il pane rappresenta non solo il nutrimento materiale, ma anche un simbolo di umanità e fratellanza, valori che hanno guidato l’azione dei sammarinesi. Le gallerie ferroviarie, altro elemento essenziale di questo episodio storico, divennero rifugio per migliaia di persone, proteggendole dai pericoli della guerra. L’emissione postale vuole ricordare il sacrificio e il coraggio di un piccolo Stato che ha saputo trasformare un momento di crisi in un esempio universale di solidarietà e riaffermare l’importanza imprescindibile dell’educazione alla pace e del dialogo interculturale. La serie postale è formata da due valori da euro 1,30 in minifogli da quattro valori con bandella a sinistra e verrà emessa l’11 febbraio 2025 in n. 18.000 dittici. La stampa è in offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing. La serie postale sarà disponibile a partire dall’11 febbraio 2025 sul nostro sito www.poste.sm.

cs Poste San Marino

