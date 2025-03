Poste San Marino S.p.A. consolida la sua presenza su WOPA+

Poste San Marino S.p.A. consolida la sua presenza su WOPA+.

Poste San Marino S.p.A. è lieta di annunciare il recente avvio della collaborazione con WOPA+ (World Online Philatelic Agency), la piattaforma di riferimento a livello mondiale per la vendita online di francobolli e monete (www.wopa-plus.com).

Questa importante partnership rappresenta un passo decisivo nella strategia di promozione internazionale della tradizione filatelica di San Marino, rendendo i francobolli sammarinesi facilmente accessibili a collezionisti e appassionati di tutto il mondo. I risultati conseguiti in questo breve lasso di tempo confermano l'interesse globale per le emissioni filateliche sammarinesi, evidenziando il successo di un’iniziativa che mira a valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della Repubblica.

I francobolli di San Marino, emessi per la prima volta nel 1877, hanno da sempre celebrato i simboli e il patrimonio culturale del Paese, a partire dalle iconiche Tre Torri raffigurate sulle prime emissioni. Da allora, sono diventati veri e propri pezzi da collezione, apprezzati per il loro valore artistico e storico.

“Siamo entusiasti di collaborare con WOPA+, una piattaforma che rappresenta un punto di riferimento per collezionisti di francobolli e monete. Questa collaborazione permetterà di ampliare ulteriormente la nostra visibilità internazionale e di offrire ai nostri clienti un aggiuntivo canale digitale per l’acquisto delle nostre emissioni filateliche.” ha dichiarato il Direttore Generale di Poste San Marino S.p.A., Gian Luca Amici.

WOPA+, da anni specializzata nella vendita di francobolli e monete di diverse Nazioni, offre agli utenti una vasta gamma di prodotti filatelici, con la garanzia di prezzi ufficiali e un’esperienza di acquisto semplice e sicura. Attraverso questa collaborazione, Poste San Marino S.p.A. punta a rafforzare il legame con la comunità globale degli appassionati di filatelia, perseguendo l’obiettivo di incrementare la visibilità dei propri prodotti a livello internazionale e condividendo l’unicità delle sue emissioni e la sua storia secolare.



