Poste San Marino: "San Marino festeggia i 100 anni dell’Associazione Internazionale Stampa Sportiva"

Un francobollo celebra il traguardo dell’organizzazione della quale fanno parte media di tutto il mondo

Un secolo di storia di giornalismo sportivo. International Sports Press Association (AIPS) è l'organo professionale che unisce i media sportivi internazionali, oltre 9.500 membri in tutto il mondo, dai principali quotidiani internazionali, siti web, periodici e canali radiotelevisivi in quattro continenti. Il primo Congresso AIPS si svolse il 2 luglio 1924, con 29 nazioni presenti, esattamente 100 anni fa. AIPS è riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale e dalle principali Federazioni di ogni sport e paese. L'obiettivo dell'AIPS è quello di rafforzare la cooperazione tra le associazioni affiliate nel difendere l'indipendenza e l'interesse professionale dei membri, rafforzare l'amicizia, la solidarietà e gli interessi comuni tra giornalisti sportivi di tutte le nazioni e assicurare le migliori condizioni di lavoro per i membri. Il francobollo emesso da Poste San Marino il prossimo 19 marzo (da 2,45 euro in foglietti da 12) riporta il logo speciale delle celebrazioni. San Marino ha previsto anche un annullo speciale per i 40 anni dell’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva (ASSS) costituita nel 1984 e affiliata ad AIPS con diritto di voto.

Data di emissione: 19 marzo 2024

Valori: 1 valore da euro 2,45.

Fogli da 12

Tiratura: 20.004 francobolli

Stampa: offset, tre pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¼ x 13 ¼

Formato francobolli: 35 x 35 mm