Poste San Marino SpA: 5 emissioni postali

Il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, con decorrenza 1° gennaio 2022, ha affidato l’esternalizzazione delle attività dell’Ufficio Filatelico e Numismatico a Poste San Marino SpA, società interamente partecipata dallo Stato.

Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica trasmette alla stampa le informazioni relative alle emissioni postali del 5 aprile 2022:

1. Bicentenario della scomparsa di Napoleone Bonaparte

Valori: n.1 valore da € 1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 25.008 francobolli, costo: € 1,15

2. Europa – Storie e miti

Valori: n.2 valori da € 1,10 e 1,15 in fogli da 12 francobolli con bandella a sinistra del foglio Tiratura: 35.004 serie, costo: € 2,25

3. 30° anniversario della scomparsa di Max Huber

Valori: n.4 valori da € 0,50 - 0,70 - 1,10 - 1,60 in fogli da 20 francobolli

Tiratura: 25.000 serie, costo: € 3,90

4. 600° anniversario della nascita di Federico da Montefeltro

Valori: foglietto formato da n.2 valori da € 2,00

Tiratura: 30.000 foglietti, costo: € 4,00

5. 25° anniversario della scomparsa di Ivan Graziani

Valori: foglietto formato da n.4 valori da € 1,10

Tiratura: 30.000 foglietti, costo: € 4,40











Comunicato stampa

Poste San Marino SpA