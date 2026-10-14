Poste San Marino: tre nuove emissioni postali celebrano storia, eccellenze e impegno per gli animali

Poste San Marino presenta tre nuove emissioni postali, in programma nella settimana del 19 ottobre 2026 e dedicate rispettivamente alle Eccellenze sammarinesi, alla storia della Repubblica e al 40° anniversario dell’Associazione Protezione Animali Sammarinese.

Lunedì 19 ottobre, è prevista la prima delle due emissioni dell’anno appartenenti alla serie “Eccellenze Sammarinesi”, inaugurata nel 2024 per valorizzare le realtà imprenditoriali che rappresentano l’eccellenza del territorio sammarinese.

L’emissione è dedicata ai 50 anni di cooperazione di Titancoop, realtà profondamente legata alla comunità sammarinese che, dal 1976, opera al servizio di soci e cittadini, coniugando tutela del potere d’acquisto, qualità, responsabilità sociale e attenzione per il territorio.

L’opera artistica commissionata da Titancoop è stata affidata all’artista Alice Pasquini, che ha realizzato “Oltre”: una giovane figura rivolge lo sguardo verso l’orizzonte del Monte Titano, a indicare il legame con San Marino e con le proprie radici, ma anche la capacità di guardare verso il futuro.

Il francobollo, dal valore di 0,95 euro, è inserito in minifogli da 4 valori ed è emesso in tiratura di 20.000 esemplari.

La seconda emissione della settimana, in arrivo martedì 20 ottobre 2026, celebra la Storia sammarinese, il filone tematico dedicato alla narrazione in chiave moderna della storia millenaria di San Marino.

Il secondo ciclo di racconti, è dedicato all’Età Moderna. Quattro francobolli, realizzati dall’artista Cristian Ceccaroni, ripercorrono alcuni degli episodi più significativi di questo periodo: i tentativi di invasione avvenuti nel Cinquecento, l’introduzione dei nuovi Statuti del Seicento, l’invasione del Cardinale Alberoni e, in ultimo, il giovane Napoleone Bonaparte.

Il foglietto è formato da 4 valori da 1,85 euro ciascuno ed è emesso in 20.000 esemplari. Come anticipato lo scorso anno, la narrazione non sarà affidata esclusivamente alle immagini: ogni singolo foglietto reca infatti un QR Code, che permetterà di accedere a una puntata del podcast “Storia in Flanella”, con il quale il dott. Giuseppe Giardi accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta della storia della Repubblica, attraverso il racconto delle leggendarie gesta intraprese dai sammarinesi nell’arco dei secoli. A custodire l’intero ciclo di emissioni dedicate alla storia del Titano, l’album “Frammenti di Storia Sammarinese”, i cui testi sono stati realizzati dall’esperto di storia sammarinese Prof. Verter Casali.

L’ultima emissione della settimana è prevista per giovedì 22 ottobre 2026 e sarà dedicata al 40° anniversario di fondazione di APAS – Associazione Protezione Animali Sammarinese, realtà che dal 1986 si impegna concretamente nella tutela e nella protezione degli animali.

Nel corso dei suoi anni di attività, APAS ha promosso importanti norme a tutela degli animali, contribuendo alla prevenzione del randagismo, all’introduzione dell’anagrafe canina e al divieto di eutanasia per cani randagi e vaganti. Ha inoltre sostenuto l’introduzione dell’articolo 282 bis nel Codice Penale contro maltrattamento e abbandono, nonché le leggi contro la vivisezione e la tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat. Dal 1992 gestisce inoltre il Rifugio di Faetano.

L’emissione è composta da 15.000 francobolli, suddivisi in fogli da 12 valori da 0,95 euro ciascuno.

Tutte le nuove emissioni saranno disponibili a partire dalle rispettive date di emissione, sia sul sito di Poste San Marino www.poste.sm sia presso lo Shop Filatelico e Numismatico, situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

Specifiche tecniche dell’emissione postale “Eccellenze Sammarinesi: 50° anniversario di Titancoop”

Valori: n.1 valore da euro 0,95 (zero/95) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio

Tiratura: 20.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 x 13¼

Formato francobolli: 40 x 48 mm

Bozzettista: Alice Pasquini

Il francobollo da euro 0,95 (zero/95) raffigura a destra una donna con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte e la Prima Torre a sinistra, particolare dell’opera “Oltre” di Alice Pasquini.

Specifiche tecniche dell’emissione postale “Storia Sammarinese”

Valori: foglietto formato da n.4 valori da euro 1,85 (uno/85)

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Carta: carta adesiva

Formato francobolli: 33 x 45 mm

Formato foglietto: 122 x 106 mm

Bozzettista: Cristian Ceccaroni

Il primo francobollo da euro 1,85 (uno/85) mostra alcune truppe del Cinquecento dirette verso il Monte Titano sullo sfondo, con l’intenzione di invadere San Marino.

A completare il valore “1,85”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Tre tentativi d’invasione”, il nome del bozzettista e l’anno 2026.

Il secondo valore da euro 1,85 (uno/85) riporta alcune figure, simbolo della comunità sammarinese del Seicento, radunate attorno ad una pergamena con la scritta STATUTA; sullo sfondo il Palazzo Pubblico.

A completare il valore “1,85”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Nuove norme per la Repubblica”, il nome del bozzettista e l’anno 2026.

Il terzo francobollo da euro 1,85 (uno/85) mostra Enrico Enriquez, commissario apostolico che si dirige verso San Marino, da cui il cardinale Giulio Alberoni si sta allontanando dopo il fallimento della sua occupazione.

A completare il valore “1,85”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “L’invasione di Giulio Alberoni”, il nome del bozzettista e l’anno 2026.

Il quarto valore da euro 1,85 (uno/85) raffigura il giovane Napoleone, con una pergamena con la scritta LIBERTAS, mentre incarica le sue truppe di raggiungere San Marino; sullo sfondo il Monte Titano.

A completare il valore “1,85”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Napoleone e la Mossa giacobina”, il nome del bozzettista e l’anno 2026.

Specifiche tecniche dell’emissione postale denominata “40° anniversario dell’Associazione Protezione Animali Sammarinese (APAS)”

Valori: n.1 valore da euro 0,95 (zero/95) in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 15.000 francobolli

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 ¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Bozzettista: Viola Diletta Felici

Il francobollo da euro 0,95 (zero/95) raffigura un cane e un gatto, a simboleggiare l’attività dell’Associazione Protezione Animali Sammarinese.

c.s. Poste San Marino S.p.A.







