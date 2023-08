Poste San Marino: "Un annullo speciale per il Convegno Filatelico di Riccione!"

Poste San Marino: "Un annullo speciale per il Convegno Filatelico di Riccione!".

Poste San Marino SpA Divisione Filatelica e Numismatica ha realizzato un annullo con data 31/8/2023 per il Convegno Filatelico di Riccione. La manifestazione filatelica, organizzata da Numismatica Riminese si terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione dal 31 agosto al 2 settembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In occasione dell'evento verrà impiegato l’annullo speciale raffigurante Villa Franceschi. Per ulteriori informazioni: www.numismatica-riminese.it

C.s. Poste San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: