Poste San Marino: Un’emissione postale per celebrare il rapporto fra “I giovani e le istituzioni”

Poste San Marino: Un’emissione postale per celebrare il rapporto fra “I giovani e le istituzioni”.



Un foglietto di Poste San Marino disegnato dalla sammarinese Giulia Galassi sul tema al centro del semestre reggenziale

Il prossimo 19 marzo Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica emetterà un foglietto con tre francobolli dedicati al rapporto fra “I giovani e le Istituzioni”. E’ un tributo al rapporto tra le giovani generazioni e la vita istituzionale della Repubblica di San Marino promosso dai Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, in sinergia con la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica.

Il foglietto conduce a Piazza della Libertà, nel cuore del centro storico di San Marino sulla quale si affaccia Palazzo Pubblico, uno dei simboli dell’identità statuale sammarinese.

Sulla piazza scorre la vita quotidiana delle persone e delle Istituzioni, dei giovani e diviene luogo di comunicazione, di transito, di accadimenti e di crescita. La creatività è stata affidata ad una giovane autrice sammarinese, Giulia Galassi che sceglie tonalità tenui e brillanti e garantisce il focus sui giovani e i loro mondi complessi, i futuri possibili e i temi salienti della contemporaneità, affinché, essi stessi, siano portatori di diritti e di doveri, oltre che strenui difensori delle libertà imprescindibili. Il soggetto dell’emissione postale è una contemporaneità dove il mondo, in cui le giovani generazioni sono nate, restituisca loro stupore e libertà di ispirazione, salvi la fantasia, ricordi all’umanità quali sono le libertà imprescindibili in ogni democrazia, il “diritto al gioco” quale diritto fondamentale, il monito costante di conservare uno spirito critico edificante. La bandiera Libertas che sventola sulla Piazza racchiude radici e valori e invita ad uno sguardo visionario sul passato e sul futuro. L’affaccio dal balcone degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, i Capi di Stato della Repubblica di San Marino, assume l’auspicio di prossimità delle Istituzioni con i giovani, con il Popolo, la compartecipazione alla vita della Comunità in una società complessa, la dimensione della condivisione, il richiamo all’inclusività. Con questa emissione, l’arte della filatelia attraversa la tematica relativa alla valorizzazione delle giovani generazioni, focus dominante del semestre degli attuali Capi di Stato della Repubblica di San Marino.



Data di emissione: 19 marzo 2024

Valori: n. 3 valori da euro 0,90. Foglietto.

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori, due Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 14x14

Formato francobolli: 30x50 mm

Formato foglietto: 140x70 mm

Bozzettista: Giulia Galassi

Comunicato stampa

Poste San Marino Divisione Filatelica Numismatica

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: