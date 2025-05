"Poste San Marino, un successo strategico: utile netto quasi raddoppiato in due anni"

La Segreteria di Stato per il Turismo, con delega alle Poste, annuncia con orgoglio l'approvazione del bilancio d'esercizio 2024 di Poste San Marino SpA, un traguardo che conferma una crescita significativa e un consolidamento della propria posizione nel panorama economico e sociale della Repubblica. L'Assemblea dei Soci ha ratificato un utile netto che si attesta a 1.270.622 euro, segnando un incremento del 19,3% rispetto al 2023 e un quasi raddoppio rispetto al 2022. Il risultato, frutto dell'efficace sinergia tra la Divisione Servizi e la Divisione Filatelica e Numismatica, testimonia una gestione accorta e una visione lungimirante che ha saputo convertire le sfide in opportunità. Il fatturato complessivo ha raggiunto i 10 milioni e 400mila euro, evidenziando una robusta espansione che riflette la capacità dell'azienda di adattarsi e innovare. La performance di Poste San Marino supera il mero dato contabile e attesta la bontà di una strategia che coniuga l'efficientamento delle attività tradizionali con l'espansione verso nuovi orizzonti. L'azienda ha saputo navigare le dinamiche di un mercato in evoluzione, dove la diminuzione dell'uso della posta tradizionale è stata bilanciata dall'introduzione di servizi e prodotti che rispondono alle esigenze della contemporaneità digitale. La strategica collaborazione con MoneyGram, società leader nei servizi di pagamento e trasferimento di denaro, esemplifica questa propensione all'innovazione e all'ampliamento dell'offerta. Il Segretario di Stato per il Turismo, con delega alle Poste, Federico Pedini Amati, ha espresso profonda soddisfazione per i risultati raggiunti: "I numeri di Poste San Marino raccontano una storia di grande lungimiranza. Siamo riusciti a trasformare un'azienda con dinamiche complesse in un attore economico vivace e propositivo, senza mai perdere di vista la priorità ineludibile della tutela occupazionale. E’ la promessa di un futuro dove Poste San Marino continuerà a generare valore, esplorando nuove vie per rafforzare la sua centralità per la comunità e per l'economia della Repubblica. È la prova che l'innovazione, se ben orchestrata e orientata al benessere dei cittadini, genera crescita."

