Posticipata, dalla Regione Emilia Romagna, la data dei saldi estivi: inizieranno da giovedì 6 luglio, anziché dal primo giorno del mese.

Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, la Giunta della Regione Emilia Romagna ha posticipo la data di inizio dei saldi stagionali estivi, che partiranno da giovedì 6 luglio anziché dal primo sabato di luglio, come accade ogni anno. Una decisione che vale esclusivamente per l’anno 2023, in quanto il primo sabato del mese cade il giorno 1 luglio. I saldi estivi, come ogni anno, avranno una durata massima di sessanta giorni. Ricordiamo che non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

