Potatura e abbattimento di alcuni alberi in Piazza Enriquez a Dogana, parcheggi chiusi

28 ott 2025
L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di potatura dei lecci e l'abbattimento di 3 pini situati in Piazza Enriquez, saranno chiusi:
- ﻿﻿n.9 posti auto lato superstrada, che saranno utilizzati come corsia per garantire la circolazione all'interno della piazza, i giorni 29-30-31 ottobre, dalle ore 00:00 del 29/10/2025 alle ore 19:00 del 31/10/2025 (in caso di maltempo i lavori verranno eseguiti nei giorni 12-13-14 novembre con le stesse modalità);
- ﻿﻿n.7 posti auto lato negozi, che saranno utilizzati come corsia per garantire la circolazione all'interno della piazza, i giorni 12-13-14 novembre, dalle ore 00:00 del 12/11/2025 alle ore 19:00 del 14/11/2025 (in caso di maltempo i lavori verranno eseguiti nei giorni 19-20-21 novembre con le stesse modalità).

C.s. - AASLP




