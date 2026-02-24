TV LIVE ·
Potatura querce, inibita temporaneamente la sosta in Via Brandolina

24 feb 2026
 L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici informa la cittadinanza che, per consentire l'esecuzione in sicurezza dei lavori di potatura querce, Via Brandolina (dall'intersezione con via Pradacci all'incrocio con via Ca' Riccio) nel Castello di Borgo Maggiore sarà inibita alla sosta, nella giornata di giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 09:15 alle ore 13:30. Durante i lavori, i percorsi alternativi saranno opportunamente segnalati in loco. L'AASLP ringrazia anticipatamente la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per eventuali disagi.

C.s. - L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici




