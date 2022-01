Precisazioni sull’Avviso Esplorativo (n. 1/DTC/2021) per manifestazione di interesse per l’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino”

A precisazione di quanto comunicato nella giornata di lunedì 24 gennaio relativamente alla pubblicazione dell’Avviso Esplorativo 1/DTC/2021 emesso dal Dipartimento Turismo e Cultura, preme specificare che si tratta di un’iniziativa che ha come unico obiettivo quello di raccogliere manifestazioni di interesse per l’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino” da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, o più semplicemente, della raccolta dei dati di coloro che in futuro potrebbero rivelarsi interessati ed idonei all’organizzazione dell’evento. Non si tratta in alcun modo di un bando finalizzato alla determinazione della società organizzatrice, motivo per cui i tempi per la risposta sono di soli 7 giorni.

c.s. Ufficio del Turismo