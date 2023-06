RIMINI Prefetto: Pronto Soccorso, più sicurezza per operatori e utenti

Il Prefetto Rosa Maria Padovano ha presieduto un Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, al quale hanno partecipato, oltre ai componenti di diritto anche i rappresentanti dell’AUSL e del 118, nell’ambito del quale sono state assunte determinazioni, a seguito di disposizioni diramate dal Gabinetto del Ministro dell’Interno, per rafforzare la cornice di sicurezza delle strutture sanitarie e tutelare gli esercenti le professioni sanitarie, i cittadini utenti e lo stesso patrimonio aziendale. A fronte di maggiori esigenze riscontrate presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini si è concordato di implementare con una unità aggiuntiva il personale del Posto di Polizia presso il Pronto Soccorso, ampliando contestualmente la fascia oraria di presenza dei rappresentanti della Polizia di Stato e intensificando i passaggi e gli stazionamenti delle Forze dell’Ordine nelle fasce notturne in prossimità del nosocomio riminese. Per garantire un controllo più puntuale è stato previsto, altresì, il monitoraggio del numero di accessi al Pronto Soccorso con l’utilizzo di una App affidata alla gestione della Direzione Sanitaria. La nuova applicazione dell’Azienda Sanitaria della Romagna si chiama APP Pronto Soccorso e permetterà al cittadino di avere informazioni e monitorare il grado di affollamento (aggiornato ogni 30 minuti) e i tempi di attesa (calcolati nelle ultime 24 ore). Analoghe informazioni già visualizzabili sui monitor informativi presenti nelle sale di attesa di ogni Pronto Soccorso dell’AUSL Romagna, saranno rese disponibili anche sul sito Aziendale www.auslromagna.it ; l’APP è scaricabile gratuitamente su Android e a breve anche su IOS. La stessa Amministrazione comunale ha poi provveduto a dar corso ad una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché alla formazione, con la collaborazione dell’AUSL, del personale della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato operanti sul territorio per un supporto qualificato e dedicato alla persona durante l’ attesa nella struttura ospedaliera. Gli accorgimenti posti in campo costituiranno – si spera- un valido ausilio per una gestione efficace e senza “corti circuiti” delle esigenze sanitarie specie durante la stagione estiva.

