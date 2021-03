Premi di produzione al Comunicato Esecutivo ISS: Libera interroga il Congresso

Dopo aver per primi sollevato il caso della delibera n.18 relativa ai premi di produzione del Comitato Esecutivo ISS, e dopo aver preso atto della risposta del Segretario di Stato agli interni Elena Tonnini che noi giudichiamo contradittoria, confusa e, comunque, totalmente insufficiente, continuiamo a chiedere chiarezza e trasparenza su questa vicenda che, tra l’altro, ha generato importanti malumori sia nella struttura sanitaria che nell’intera cittadinanza. Proprio in considerazione di ciò, dopo aver favorevolmente constatato che altre forze politiche si siano accodate a questa nostra battaglia, abbiamo depositato nella giornata odierna un’interrogazione volta a fare definitiva chiarezza sull’accaduto.

Abbiamo infatti chiesto al Congresso di specificare quali fossero gli obbiettivi per l’anno 2020 per il Comitato esecutivo, chi avesse stilato la relazione relativa all’ottenimento di tali obiettivi e se siano previsti premi o compensi aggiuntivi anche per altre figure interne all’ISS. Ecco il testo della nostra interrogazione:

Vista la delibera n.18 del 10 febbraio 2021 del Congresso di Stato; Vista la risposta del Segretario Tonnini al Comunicato Stampa di Libera dove si chiedevano chiarimenti proprio rispetto alla stessa delibera; Vista l’esigenza di trasparenza verso i cittadini rispetto alle scelte compiute dall’Esecutivo in termini di elargizione di compensi straordinari; Si interpella il Governo per chiedere:

- quali siano gli obiettivi previsti per l’anno 2020 citati dalla Delibera n.18/2021 e di allegare eventuale documento che li attesta;

- quanto sia il premio di produzione attribuito ai 3 membri del Comitato Esecutivo, specificando il compenso sia per il Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttivo Amministrativo;

- se si ritiene opportuno che la relazione inerente il raggiungimento degli obiettivi sia stata prodotta dallo stesso Comitato Esecutivo che poi è stata oggetto di valutazione proprio per l’elargizione del premio;

- di poter visionare la relazione, citata in delibera, inerente il raggiungimento degli obiettivi prefissati ricevuta dal Comitato Esecutivo con protocollo 248/DG del 25 gennaio 2021;

- se siano stati attribuiti premi o compensi aggiuntivi ad altri dirigenti ISS o ad operatori sanitari e socio-sanitari.