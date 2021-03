Premi vertici Iss, la Segreteria Interni replica a Libera

A seguito del comunicato stampa di Libera relativamente alla delibera n. 18 del 10 febbraio 2021, si ritiene doveroso intervenire per mettere a disposizione della cittadinanza una lettura dei fatti scevra da manipolazioni e interpretazioni fuorvianti. La pubblicazione di questa, come di tutte le delibere, è una competenza in capo alla Segreteria Esecutiva la quale, prima di caricare i documenti sul sito, si assicura che i privati cittadini nominati all’interno della delibera ricevano la stessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Pertanto la delibera n. 18 del 10 febbraio è stata pubblicata dalla Segreteria Esecutiva a seguito della notifica di avvenuta consegna delle raccomandate. Quanto sopra riportato, è oggetto di un riferimento specifico che questa Segreteria di Stato ha già predisposto e di cui si darà lettura nel prossimo Consiglio Grande e Generale, ma che si è ritenuto opportuno anticipare oggi in quanto le illazioni che promanano dal comunicato di Libera, che in virtù della sua esperienza di governo dovrebbe ben conoscere l’iter sopra descritto, paiono il frutto di suggestioni poco qualificanti che non rendono merito e, anzi, sviliscono il lavoro portato avanti con serietà dagli uffici pubblici e dall’ISS.

Appare poi totalmente fuori luogo il tentativo di far apparire come qualcosa di opaco il contenuto della delibera, ovvero la presa d’atto, da parte del Congresso di Stato, del raggiungimento degli obiettivi da parte dei membri del Comitato Esecutivo ISS. Al contrario tale delibera è il tassello finale di un percorso partito a luglio 2020 con il Decreto Delegato 118 (poi ratificato con il 144) che stabilisce i criteri per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Comitato Esecutivo ISS. Tale decreto e la sua relativa applicazione rappresentano un risultato importante di forte discontinuità con il passato perché per la prima volta i direttori vengono valutati sulla base di obiettivi oggettivi, misurabili e strategici. E per la prima volta viene previsto dalla normativa che, a fronte del raggiungimento degli obiettivi, il merito sia premiato con differenti gradualità. Nel contempo, il mancato raggiungimento degli stessi porta al recesso anticipato dal contratto. Una bella differenza rispetto ai più tradizionalmente noti “premi a pioggia” e alla legge sulla dirigenza medica che, nel recente passato, a fronte di un aumento di costi preventivato di circa 600.000,00 euro è in realtà costata allo Stato diversi milioni di euro in tre anni.

I temi su cui Libera solleva perplessità e congetture sono in realtà stati ampiamente dibattuti in aula consiliare e le delibere conseguenti sono tutte pubbliche. Non solo, il decreto ISS del luglio scorso è stato precursore di un intervento ancora più vasto e ragionato, ovvero il decreto per la valutazione della dirigenza della Pubblica Amministrazione. Tale decreto, recentemente emanato, riprende e amplia la medesima struttura del decreto emanato per l’ISS (raggiungimento obiettivi / possibilità recessione dal contratto) e prevede altresì la pubblicità degli obiettivi sia come forma di tutela nei confronti dei dirigenti, quale strumento per verificare l’equilibrio generale nella determinazione degli obiettivi, sia come forma di verifica da parte di osservatori esterni.

Spiace infine constatare, proprio nel pieno della cosiddetta “terza ondata” pandemica, che Libera perseveri nell’insano tentativo di produrre una spaccatura tra l’impegno del personale sanitario e quello del Comitato Esecutivo ISS, come se i due fossero scollegati. Dopo un anno così duro e che ha messo a dura prova, umanamente e professionalmente, tutta la struttura sanitaria e socio-sanitaria, dovrebbe essere chiaro che la condizione basilare che ha permesso al paese di affrontare l’emergenza è stata e continua ad essere il lavoro di squadra. Lavoro di squadra che è sotto gli occhi di tutti al di là di ogni tentativo di mistificazione.

c.s. Segreteria di Stato Interni