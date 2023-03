Premiamo un fenomeno paranormale

Per la prima volta al mondo in un festival della magia, intesa come forma di intrattenimento, sarà istituito un trofeo con ricco premio in denaro a chi sarà in grado di riprodurre un fenomeno paranormale. Oltre ad una targa in oro creata appositamente dalla gioielleria Arzilli di San Marino, il vincitore si aggiudicherà un assegno da 10.000 euro !!! Si avete letto bene... diecimila euro. Verrà designata una giuria di esperti internazionali presieduta dal mago Gabriel, al secolo Gabriele Merli ideatore ed organizzatore della manifestazione, i cui nomi saranno rivelati a breve e composta da massimi specialisti internazionali nel campo dell'illusionismo, della chimica, dell' elettronica, delle illusioni ottiche, e della psicologia, che dovranno escludere con certezza l'utilizzo di un trucco o stratagemma di qualsiasi tipo. Il fenomeno può essere di qualsiasi categoria: telepatia, telecinesi, teleportazione, preveggenza, spiritismo , rabdomanzia ... insomma qualsiasi prodigio che non sia spiegabile con le nostre attuali conoscenze e che non sia frutto di trucco o illusione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, di qualsiasi provenienza etnia o età. l'organizzazione metterà a disposizione anche degli interpreti per eventuali partecipanti stranieri. Sapete spostare un oggetto senza toccarlo, percepire la presenza di acqua, leggere nel pensiero, far lacrimare una statua o comunicare con entità spiritiche o extraterrestri? Questa è la vostra occasione!!! Per chi non fosse eventualmente interessato a ricevere il premio in denaro avrà una straordinaria occasione di utilizzare le proprie capacità a fini sociali devolvendo la somma in palio ad un'ente benefico di sua scelta. Per iscriversi basta inviare una mail con le proprie generalità e il fenomeno che si intende presentare a: festivaldellamagiasanmarino@gmail.com entro e non oltre il 13 aprile 2023. La prova si svolgerà al palazzo dei congressi Kursaal in occasione del 24° Festival internazionale della magia di San Marino che si terrà nell'antica terra della libertà dal 14 al 16 aprile 2023 patrocinato dalla segreteria di stato per il turismo.

Cs - Festival internazionale della magia di San Marino