Premiata l’auto più rappresentativa del giro dei castelli: Premio Porta del Paese

È una splendida novantunenne l’auto vincitrice del Premio Porta del Paese per il sedicesimo Giro dei Castelli di San Marino. L’Alfa Romeo 6c 1750 GT classe 1930, che vanta un equipaggio sammarinese di padre e figlio - Umberto e Lorenzo Galloni, è un raro esemplare della sfida di Alfa Romeo di progettare, a partire dai primi anni ’20 del novecento, una "vettura leggera economica con prestazioni brillanti". La caratteristica di quest’auto, oltre ai freni a tamburo e il classico volante a destra, sta nel tipo di carrozzeria che veniva personalizzata sul telaio di fabbrica a firma del carrozziere-designer che la realizzava. Per questo motivo le 6C di tutte le serie hanno stili molto diversi tra loro.

Il Premio Porta del Paese è una ceramica sammarinese dipinta a mano realizzata da Barbò, la ditta che sta portando avanti la grande tradizione ceramista della nostra Repubblica:

Un secondo riconoscimento è andato a Marino Pelliccioni, in gara con la sua Autobianchi “Stellina” - 502 esemplari prodotti, carrozzeria in vetroresina - che è stato insignito della tessera onorifica dell’Associazione Porta del Paese in virtù dell’impegno profuso a favore dell’Africa da molti anni con l’ultimo container di aiuti in Zambia spedito il giorno precedente alla gara.

Porta del Paese rinnova così il proprio impegno per divulgare e perpetrare tradizioni e memoria, per far conoscere San Marino e le eccellenze della nostra Repubblica sia in territorio sia fuori da esso.



Negli anni, Porta del Paese ha premiato:

Giro dei Castelli 2020 - VOLVO P1800E. Classe 1971

Giro dei Castelli 2019 - RENAULT ALPINE A110. Classe 1971

Giro dei Castelli 2018 - PORSCHE 356 cabrio. Classe 1958











