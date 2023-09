Premiati dal Rotary i migliori studenti dei licei, presentato anche il prestito Belluzzi agli studenti universitari

La riunione conviviale del Rotary Club San Marino di lunedì 4 settembre ha riproposto anche per quest’annata un appuntamento tradizionale ed atteso: la consegna del Premio Rotary agli Studenti, riconoscimento che viene conferito ai liceali della Scuola Superiore Sammarinese che hanno superato con il massimo dei voto l’esame di maturità. Istituito dal Rotary Club San Marino nel lontano 1972, per il costante impegno del compianto prof. Francesco Balsimelli nel doppio ruolo di Preside e di Rotariano, da 50 anni il Premio Rotary agli Studenti vuole riconoscere e premiare l’eccellenza degli allievi.

A inizio di serata il Presidente del Rotary Club San Marino, Giovanni Giardi, ha porto un saluto a tutti gli intervenuti, riservando un particolare benvenuto agli studenti premiati ed ai loro genitori. Un particolare saluto è stato rivolto ai graditi ospiti rotariani: al Presidente del Rotary Club Novafeltria, Giampiero Ugolini, al Presidente del Rotaract Club San Marino, Simone Francioni, al Past-President del Rotary Culb Forlì, Salvatore Ricca Rosellini, e ad alcuni soci del Rotaract Club San Marino.

Quindi il Direttore Generale della Banca Sammarinese di Investimento, Pierluigi Rossetti, ed il Presidente del Rotary Club San Marino hanno presentato ai soci ed agli ospiti l’iniziativa denominata “PRESTITO MARINO BELLUZZI AGLI STUDENTI UNIVERSITARI”. È un progetto condiviso tra Rotary Club San Marino e BSI, che consiste nella concessione di prestiti d’onore, finalizzati al pagamento delle rate universitarie e al sostegno nel percorso degli studi; si tratta di prestiti destinati a studenti universitari residenti in Repubblica e con limitate possibilità economiche.

Il Rotary Club San Marino ha destinato a tal fine un apposito fondo, costituito dal valore attuale di un lascito conferito 20 anni fa al Club dal rotariano Marino Belluzzi per iniziative in favore dei giovani, mentre la Banca Sammarinese di Investimento ha messo a disposizione un capitale equivalente e fornisce il necessario supporto tecnico e professionale per la concreta erogazione del prestito d’onore.

Al termine della presentazione e tra gli applausi dei presenti, il Presidente del Consiglio d’amministrazione della Banca Gabriele Monti ed il Presidente del RC San Marino hanno sottoscritto il “Regolamento per l’assegnazione del prestito sulla fiducia a studenti meritevoli”.

A conclusione di questa prima fase della serata il Presidente Rotaract San Marino ha portato i saluti del suo Club e si è complimentato per l’iniziativa, evidenziando le finalità comuni del Rotary e del Rotaract, in un'ottica di costante collaborazione.

Al termine della cena, il Presidente Giardi ha ripreso la parola, sottolineando come in tantissimi anni si sia sempre più consolidato un forte legame fra il Rotary Club e la Scuola Secondaria. L’iniziativa del Premio Rotary agli Studenti, ha proseguito, costituisce una delle più rilevanti iniziative del Club, che intende così ringraziare i giovani che hanno superato così brillantemente l’esame di maturità e che, con il loro impegno personale, supportati dalle loro famiglie, hanno dato concretezza all’ideale impegno rotariano del “servire”; il Rotary attribuisce infatti grande valore alla cultura ed alle conoscenze personali, che verranno poste a servizio del prossimo.

Ha preso quindi la parola l’avv. Italo Giorgio Minguzzi, studente del nostro Liceo Classico, fondatore dello Studio Legale Minguzzi, già docente di Diritto Commerciale all’Università di Bologna, grande figura rotariana e già Governatore del Distretto Rotary 2070 nell’annata 2005-2006, che ha tenuto una memorabile relazione sul rapporto fra generazioni e su come i giovani debbano essere ascoltati e motivati nella loro crescita personale, che è anche crescita e sviluppo della società. Un fragoroso lunghissimo applauso ha coronato l’intervento del prof. Minguzzi.

Il socio Carlo Romeo ha quindi presentato da par suo i giovani che per l’anno scolastico 2022-2023 hanno ottenuto 100 e 100 con lode come voto di maturità; ha intavolato con loro una conversazione-intervista stimolante, che ha esaltato e mostrato le capacità e le aspirazioni dei singoli, che si sono mostrati davvero maturi e consapevoli delle scelte fatte e delle sfide che li attendono.

Interviene quindi il prof. Giacomo Esposito, Preside della Scuola Superiore, che ringrazia il Rotary Club San Marino per l’attenzione e per il continuo appoggio da sempre rivolti ai Licei, ricordando come anche quest’anno il Club abbia contribuito alla realizzazione delle schede di mineralogia, redatte su iniziativa del Vice-Preside prof. Matteo Puerini.

A nome e su incarico dell’avv. Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l'Istruzione, la Cultura, l'Università, la Ricerca Scientifica e le Politiche Giovanili, che per malattia non ha avuto modo di partecipare alla serata, è intervenuto il Segretario Particolare, arch. Lazzaro Rossini, che ha portato i saluti ed i ringraziamenti delle Istituzioni, ricordando che l'attenzione e la vicinanza della Segreteria di Stato ai giovani ed alla scuola sono sempre costanti.

A conclusione della magnifica serata, il Presidente Giovanni Giardi, supportato dall’infaticabile Prefetto del Club Giorgio Casadei, ha consegnato il Premio Rotary agli Studenti che nell’anno scolastico 2022-2023 hanno ottenuto il massimo dei voti nei nostri Licei; quest’anno il Premio è rappresentato da una bella targa in vetro molato.

Hanno conseguito 100 all’esame di maturità e ricevuto il Premio, tra applausi incessanti, gli Studenti: Alessandro Beccari del Liceo Scientifico, Giulia Broccoli del Liceo Linguistico, Alice Ottaviani del Liceo Economico, Greta Paolucci del Liceo Scientifico, Alessandro Pasolini del Liceo Scientifico e Nicola Venturini del Liceo Scientifico. E quindi Maria Beatrice Bacciocchi del Liceo Economico, Andrea Morri del Liceo Economico e Federica Vaglio del Liceo Linguistico, ai quali è stata assegnata anche la lode.

In un mondo in cui l'attenzione si sposta sempre di più verso le tecnologie e l'intelligenza artificiale, il Rotary invita a riportare l'interesse verso i temi della formazione personale, soprattutto riguardo la capacità degli individui di migliorare se stessi nel rispetto degli altri, temi che rimangono forse centrali e costituiscono impegno primario per affrontare al meglio le tante sfide che ci attendono.

Comunicato stampa

Rotary Club San Marino