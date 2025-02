Premiato oggi pomeriggio il vincitore del Photo Contest Il Natale delle Meraviglie 2024-2025 @massimobarbara si aggiudica una bici a pedalata assistita ATALA fornita da PRB Veicoli Elettrici

Oggi pomeriggio il Direttore del Dipartimento Turismo Filippo Francini insieme al Dirigente dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica, al CEO di Nextime Eventi Alberto Di Rosa e al CEO di PRB Pier Luigi Mularoni, ha consegnato il premio del Photo Contest del Natale delle Meraviglie al Sig. Massimo Grossi, utente Instagram @massimobarbara, vincitore dell’edizione 2024-2025. La partecipazione al contest, con in palio una bici a pedalata assistita ATALA del valore di circa 2.000 € fornita dall’azienda sammarinese PRB Veicoli Elettrici, prevedeva lo scatto di una foto in una delle tante attrazioni del Natale delle Meraviglie e la sua pubblicazione come post su Instagram con gli hashtag #sanmarinounluogodaltritempi #nataledellemeraviglie. Complimenti al vincitore e un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al contest catturando e condividendo immagini davvero suggestive de Il Natale delle Meraviglie 2024-25 - Un Luogo d’Altri Tempi.

c.s. Ufficio del Turismo

