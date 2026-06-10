Premiazione concorso fotografico “Fiera Agricola 2026”

A distanza di poco più di un mese dalla XXIesima edizione de “La fiera agricola”, svoltasi dall’1 al 3 maggio, il Consorzio Terra di San Marino e l’Associazione Sammarinese Foto Amatori hanno deciso di rendere “materiche” le immagini più rappresentative dell’evento che, va ricordato, ha richiamato a Montecchio oltre 10 mila persone. Il 9 giugno difatti, a Casa di Fabrica, si è svolta la cerimonia di premiazione delle immagini che sono piaciute maggiormente alla giuria (composta dalla Presidente del Consorzio Terra di San Marino, Aida Maria Adele Selva, dal Vicepresidente del Consorzio Terra di San Marino Flavio Benedettini e dal Vicepresidente dell’Associazione Sammarinese Foto Amatori Gabriele Mazza) ed è stata inaugurata la mostra del concorso “Fiera Agricola 2026”, voluto dal CTSM e da ASFA per valorizzare “il lavoro degli agricoltori, promuovere il territorio e raccontarne l’identità, le tradizioni e il patrimonio rurale”. I criteri di valutazione della giuria: coerenza con il tema in concorso, la capacità comunicativa, l’originalità dello scatto e l’abilità nel saper cogliere i momenti significativi della manifestazione. “Sono state presentate oltre 40 fotografie” racconta Aida Selva. “La sinergia creata con ASFA è una sinergia per tutto il Paese”. Collaborazione che, afferma la Presidente, “può dare ancora più visibilità a tutto il settore legato alla terra. La nostra terra merita tutta questa attenzione”. Le immagini scelte, ha aggiunto Flavio Benedettini, “hanno un valore anche emotivo: le fotografie rimangono nel tempo mentre la memoria sfuma”. Al primo posto si è classificato Marcello Riccardi con “Gli antichi mestieri”, al secondo invece Conrad Mularoni con “Sesto”, medaglia di bronzo ex aequo Andrea Suzzi Valli con “I piccoli giardinieri” e Stefano Pari con “Condivisione idee che crescono”. La premiazione è stata anche lo spunto per “rilanciare” le iniziative del CTSM per il mese di giugno, già “uscite” sulla pagina FB del Consorzio Terra di San Marino.

C.s. - Consorzio Terra di San Marino







