Premiazione Contest "Il Tuo Castello"

Nella serata di sabato 5 Agosto, presso la Casa del Castello di Serravalle, si è tenuta la premiazione del Secondo Contest Fotografico "Il Tuo Castello". Tanti i partecipanti e le fotografie in gara che hanno messo in seria difficoltà la Giuria composta da un totale di 5 membri (3 dell'Associazione Sammarinese Foto Amatori, 1 delegato delle Segreterie di Stato e un membro scelto dalla Giunta di Castello).

Vincitori Fotografi Non professionisti

1° premio alla foto n. 23a8 “Green Concrete” di DAVIDE UGOLINI, per aver colto la discrasia tra la zona industriale e le aree verdi circostanti

2° premio alla foto n. 23c03 di GIANCARLO FRISONI, per aver messo in risalto il Castello di Serravalle in una visione notturna ottimamente realizzata

3° premio alla foto n. 23c12 di MIRCO MARINONI BUZZELLA, per aver colto il gesto atletico contemporaneamente al Castello di Serravalle, mostrando una notevole perizia tecnica

Vincitore Fotografi Professionista

1° premio al portfolio composto dalle foto n. 23-a-b-c-01 di SIMONE MARIA FIORANI, per aver messo a confronto le foto storiche in bianco e nero con gli stessi scenari ai giorni nostri, dimostrando un’accurata ricerca in merito

Menzione

va alle foto n. 23-a-b-c-17 THOMAS MENGHI, per la serie notturna: con coerenza cromatica e paesaggistica A premiare era presente, oltre al Capitano di Castello Roberto Ercolani, il presidente della Giuria Conrad Mularoni. Per i vincitori buoni spesa da spendere nelle attività del Castello di Serravalle. A chiusura della premiazione si è dato il via al 3° Contest "Il Tuo Castello" il cui termine per l'invio della fotografie è definito nel 15 Marzo 2024. Iscrizioni sulla pagina dedicata del sito della Giunta del Castello di Serravalle (https://www.castello.serravalle.sm/attivit%C3%A0/contest-fotografico)

Cs - Castello di Serravalle