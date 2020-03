Premio “CEB AWARD FOR SOCIAL COHESION” istituito dalla Banca di Sviluppo Coe

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa ha istituito una competizione annuale dal titolo "CEB Award for Social Cohesion" per riconoscere e premiare le iniziative volte a favorire la coesione sociale nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Questa competizione assegnerà un trofeo ed un premio di € 25.000 ad un progetto che affronti questioni sociali urgenti e che sappia offrire un contributo significativo alla coesione sociale in modo innovativo ed efficace. L'iniziativa è rivolta a tutti gli individui maggiorenni e alle organizzazioni e associazioni dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra cui San Marino. Le candidature dovranno essere presentate direttamente sul sito entro il 20 aprile p.v. Tutte le informazioni sul Premio e sulle modalità per presentare la candidatura del proprio progetto sono disponibili al sito dell'iniziativa: https://award.coebank.org.