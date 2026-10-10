Premio europeo Fair Play a "Brigata Mai 1 Gioia San Marino"

La Giuria internazionale dei Premi Europei Fair Play 2026 riunita sotto la Presidente di Giuria Katarina Raczova ha conferito il Premio DIPLOMA DI RICONOSCIMENTO EFPM 2026 alla BRIGATA MAI 1 GIOIA CURVA GIANPAOLO MAZZA SAN MARINO. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) su suggerimento della Presidente Raczova ha provveduto ad informare il Presidente della Brigata Daniele Dei che gratificato del prestigioso riconoscimento internazionale ha ringraziato molto soddisfatto a nome di tutti i componenti; un meritato riconoscimento che premia oltre dieci anni di passione a sostegno della Nazionale Sammarinese di Calcio della Repubblica di San Marino e non solo per le numerose attività e iniziative ai valori dello sport in generale che hanno un nobile obiettivo con il “ Progetto San Marino Capitale del tifo pulito 2027,” iniziativa che verrà coinvolta, assieme ad altri, anche il CNSFP. La decisione di quest'anno è stata particolarmente difficile. La giuria ha ricevuto un numero considerevole di candidature eccezionali, che rappresentano esempi stimolanti di impegno per il fair play, l'integrità, il rispetto e la solidarietà. Ogni candidatura rifletteva un lavoro prezioso e un contributo autentico alla promozione del fair play. La selezione finale è stata quindi un compito arduo per la giuria. Il Movimento Europeo per il Fair Play si congratula vivamente con tutti i vincitori e ringrazia sinceramente tutti coloro che hanno presentato le candidature. La qualità e la diversità delle proposte di quest'anno hanno dimostrato ancora una volta quante persone e organizzazioni in tutta Europa si impegnano per il fair play, ispirando gli altri con le loro azioni e contribuendo a rendere il nostro mondo un luogo migliore e più rispettoso. La Cerimonia di Premiazione dei Premi Europei Fair Play 2026 avrà luogo a Parigi il 3 dicembre 2026 CNOSF Auditorium Pierre de Coubertin, Parigi in occasione del 31° Congresso Europeo Fair Play sul Tema: SPORT, SPIRITO DI UMANITA’ in programma il 4 dicembre 2026 presso SKEMA Business School, Campus Grand Paris, Parigi. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play aveva già premiato la Brigata Mai 1 Gioia alla “ 9^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2026 “ di San Marino il 7 settembre 2026, con il Premio Diploma di Merito Fair Play.

C.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP









