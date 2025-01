Premio giornalistico “Alberto Rino Chezzi”: Chiuso il termine per l’invio delle candidature. Sono ottanta gli elaborati arrivati a USGi

Si è chiuso il 15 gennaio scorso il termine per l’invio dei lavori relativi alla partecipazione della prima edizione del premio giornalistico ideato e promosso da USGi – Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters - intitolato compianto Alberto Rino Chezzi, già presidente dell’Associazione.

Gli elaborati, provenienti dai colleghi della Repubblica di San Marino e dell’Italia, sono ben ottanta.

Sarà ora compito impegnativo della Giuria esaminare i lavori presentati.

“E con soddisfazione – afferma Matteo Sèlleri, Presidente USGi – poter affermare la bella riuscita di questa iniziativa, nata in sordina, ma con l’importante appoggio di amici, colleghi, Ordini Regionali dei Giornalisti e la cassa di risonanza del Master in giornalismo dell’Università di Bologna”.

La cerimonia di premiazione avverrà sabato 12 aprile 2025 alle ore 11.00 presso la sala del Castello di Serravalle [RSM].

“Desidero ringraziare la Giunta di Castello di Serravalle – conclude Sèlleri – per aver compreso l’importanza culturale del concorso avendoci messo a disposizione la sala consiliare e con rinnovata gratitudine ricordo che la Presidente Onoraria della giuria sia Matilde Chezzi, la figlia di Alberto, che, insieme alla madre, ha approvato con grande piacere il progetto”.



Comunicato stampa

Il Direttivo USGi