Premio giornalistico “Alberto Rino Chezzi per la libera e corretta informazione”: cerimonia di premiazione dei vincitori

Nella splendida cornice del Podere Lesignano a San Marino, sabato mattina 12 aprile 2025, si è svolta la Cerimonia di premiazione, presentata dal giornalista Alberto Bortolotti firma di prima grandezza nel giornalismo sportivo, del premio giornalistico “Alberto Rino Chezzi per la libera e corretta informazione”. Due i vincitori o, meglio, le vincitrici e due le menzioni d’onore. Infatti la giuria, visto l’alto numero e la qualità degli elaborati, ha deciso di assegnare, oltre ai premi ai vincitori, anche due menzioni d’onore, una per categoria. Per la sezione San Marino è stata premiata Beatrice Casali con l’elaborato “L’equivoco sulla Bandiera di San Marino”, pubblicato su “L’informazione di San Marino” nella rubrica “Pagine di storia”. Menzione d’Onore per la sezione sammarinese assegnata dalla giuria ad Antonio Fabbri, giornalista de “L’informazione di San Marino” per la serie di articoli sul caso giudiziario che ha riguardato lo stesso giornalista e il suo direttore, processati ingiustamente per pubblicazione di atti segreti… che non erano segreti. Per la sezione italiana il premio è andato a Michela Iaccarino, giornalista di Roma per l’articolo pubblicato su “Il Domani” dal titolo “In Kazakistan non abbiamo futuro - I giovani russi adesso tornano a casa”. Menzione d’Onore per la sezione Italia a Oscar Maresca, giornalista di Milano, che ha raccontato la storia di Sene “Il gioiello della Fiorentina che giocava scalzo” pubblicata su “La Gazzetta dello Sport”. Soddisfazione per la bella riuscita di questa iniziativa, che ha visto la presentazione un’ottantina di elaborati tra quelli giunti da San Marino e quelli provenienti da colleghi di quasi tutte le regioni d’Italia, è stata espressa a nome di USGi dal Presidente Matteo Sèlleri. Iniziativa che ha avuto l’appoggio importante di amici, colleghi, della Consulta per l’informazione, di Ordini Regionali dei Giornalisti dell’Emilia Romagna e del Piemonte, oltre alla cassa di risonanza del Master in giornalismo dell’Università di Bologna. Una cerimonia di premiazione molto partecipata al termine della quale il Presidente Usgi, nel ricordare l’amico Alberto Rino Chezzi cui è intitolato il premio, ha ringraziato tutti e ha dato appuntamento alla prossima edizione del premio, tra due anni.

C.s. Direttivo USGi