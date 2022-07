Premio Internazionale di Asiago alla Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino L’emissione celebrativa del 50esimo anniversario di Medici Senza Frontiere vince il prestigioso premio per il forte significato sociale e per le immagini riprodotte

Premio Internazionale di Asiago alla Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino.

Nelle giornate di sabato e domenica la sede dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ad Asiago ha ospitato il “52° Premio Internazionale Asiago d'Arte Filatelica”, sabato si è tenuto un convegno sull’arte filatelica mentre domenica 17 luglio, presso il Salone dei Quadri del Municipio di Asiago è stato consegnato il prestigioso “Premio Internazionale Asiago d'Arte Filatelica” che è stato vinto dalla Divisone Filatelica e Numismatica di Poste San Marino per la serie celebrativa del 50° di Medici Senza frontiere. Nella lettera di assegnazione del premio si legge “La serie è stata apprezzata oltre che per il significato sociale perché si presenta graficamente molto bella”. La serie sul 50° anniversario della fondazione di Medici Senza Frontiere è stata realizzata dal designer Riccardo Guasco “RIK” ed è stata emessa dalla Repubblica di San Marino il 1° giugno dello scorso anno: “Il francobollo è una di quelle strade che mai avrei pensato di percorrere, fino a quando fui contattato dall'Ufficio Filatelico e Numismatico della Repubblica di San Marino per realizzare una serie di francobolli dedicati alla Giornata internazionale della famiglia, e da quel lavoro è nata negli anni una piacevole e creativa collaborazione -ricorda RIK-. Rimasi piacevolmente stupito per la precedente vittoria di questo premio proprio con la serie sulla Giornata Internazionale della famiglia, stesso stupore che provo oggi per questo secondo successo. Per la serie dedicata a Medici senza frontiere ho scelto di mettere al centro quello che per 50 anni è stata la missione di questa associazione: gli esseri umani e la loro cura. Nei miei francobolli tutto ruota intorno a due metà di un cuore che diventano ali”. A ritirare il premio, un’opera di Arnaldo Pomodoro, il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici: “Sono davvero onorato di ritirare questo premio, un riconoscimento che conferma la bontà delle scelte della nostra Repubblica e che, in questo caso specifico, rende visibilità all’opera encomiabile di Medici Senza Frontiere che abbiamo voluto celebrare nell’anno del suo 50esimo. Colgo l’occasione per ringraziare l’autore dei bozzetti, RIK e per congratularmi con lui che ancora una volta porta San Marino in alto in un evento di questo genere”. In occasione del “52° Premio Internazionale Asiago d'Arte Filatelica” la Divisione Filatelica e Numismatica di Poste San Marino ha anche realizzato un annullo speciale che riproduce l’opera “Il Gallo di Vaia” di Marco Martalar, artista di Mezzaselva di Roana, che fa rivivere il legno sopravvissuto alla "tempesta Vaia" abbattutasi nel 2018 sui boschi tra il Veneto e il Trentino, trasformandolo in opere d’arte.

