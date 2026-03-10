Premio Internazionale Emma Rossi: il 18 marzo la presentazione delle candidate

L’Associazione Emma Rossi comunica che, scaduto l’8 marzo u.s. il termine per la presentazione delle candidature al Premio Internazionale Emma Rossi, nella serata di mercoledì 18 marzo p.v. alle ore 21.00 presso la sala Montelupo di Domagnano è in programma l’evento “Donne dal mondo e dalla storia” nel corso del quale verranno resi noti i nomi delle candidate al Premio. La Giuria, composta - come noto – dalla prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, che ne è la Presidente, e dalla dott.ssa Bianca Caruso, dalla dott.ssa Anna Castellucci e dalla dott.ssa Maria Luana Stacchini, sarà chiamata nelle prossime settimane a designare la vincitrice di questa edizione del Premio, che – lo ricordiamo – ha cadenza triennale. Nella stessa serata, dopo la presentazione delle candidate, si terrà una Conversazione pubblica a partire dal romanzo “Amelia e le altre” tra l’Autrice Oriana Maroni, già Direttrice della Biblioteca Gambalunga di Rimini e Laura Rossi, vicepresidente della nostra Associazione. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

C.s. Associazione Emma Rossi

