Premio Internazionale Emma Rossi: il 24 settembre al Teatro Titano la proclamazione della vincitrice

L’Associazione Emma Rossi rende noto che nella serata di giovedì 24 settembre p.v. alle ore 21.00 presso il Teatro Titano nella Città di San Marino si terrà l’evento conclusivo del Premio Internazionale Emma Rossi, nel corso del quale è prevista la proclamazione della vincitrice. Si ricorda che questa edizione del Premio dal titolo “Donne che cambiano il mondo” è stata dedicata al 70° anniversario dell’adozione della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 che ha istituito il sistema obbligatorio di sicurezza sociale e il sistema sanitario pubblico, universalistico e gratuito, di cui da allora tutti i cittadini beneficiano. Per questa ragione la scelta delle candidate al Premio è stata circoscritta all’ambito dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e umanitaria e alla ricerca in campo scientifico. Le candidate sono risultate in totale 17 e sono state rese note lo scorso marzo nel corso dell’evento “Donne dal mondo e dalla storia”. Le candidature sono state formulate da associazioni sammarinesi e italiane, da rappresentanze consolari e diplomatiche sammarinesi, dall’Università di San Marino, da singoli cittadini e provengono da Italia, Argentina, Gaza, Gran Bretagna, Congo e San Marino. La Giuria, composta dalla prof.ssa Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma, in qualità di Presidente e dalla dott.ssa Bianca Caruso, dalla dott.ssa Anna Castellucci, dalla dott.ssa Maria Luana Stacchini e dalla Presidente dell’Associazione Emma Rossi Patrizia Busignani, ha decretato la vincitrice, cui andrà la somma di 5.000 euro. La vincitrice sarà presente alla cerimonia del 24 settembre e terrà la sua lectio magistralis.

C.s. Associazione Emma Rossi







