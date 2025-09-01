Premio Porta del Paese per il ventennale del Giro dei Castelli di San Marino

L'Associazione civica Porta del Paese per l'ottavo anno ha istituito il "Premio Porta del Paese" per celebrare l'auto d'epoca più rappresentativa del Giro dei Castelli di San Marino. Il Giro, Che riunisce equipaggi da tutta Europa con auto anche di grande fama (oltre che di indiscusso prestigio), è rappresentativo della nostra piccola Repubblica enfatizzando la bellezza dei luoghi più caratteristici e riempiendo di bellezza le Strade di San Marino. Le tappe del Giro, con le sue prove di regolarità, promuovono anche prodotti tipici con soste presso le realtà produttive più peculiari (Terre di San Marino, Consorzio Vini Tipici, Ceramiche Barbó, etc). La tappa della Porta del Paese, accolti dal Presidente dell'Associazione Simona Capicchioni e dallo staff di "Porta", è sempre particolarmente apprezzata sia dagli equipaggi che dagli spettatori affascinati dalla carovana di auto bellissime. Per il ventennale del Giro, il Premio Porta del Paese si fa doppio riconoscendo oltre all'auto, anche l'equipaggio più rappresentativo del Giro. I Premi di quest'anno sono pezzi da collezione del conio sammarinese. I vincitori: per l’auto più rappresentativa MERCEDES 190 SL classe 1960 dell’equipaggio RENZI ROBERTO e RENALDO (RSM). Vince una moneta d’argento da collezione del conio della RSM. L’auto, impreziosita da un elegante color crema, rievoca le atmosfere della Dolce Vita. Simbolo dell’eleganza raffinata che il Giro rappresenta da vent’anni. Menzione speciale per l’equipaggio più rappresentativo MASCIA ROSSI - TIZIANO CASIMIRRI (AR) su INNOCENTI MINI COOPER classe 1974. Vince uno scudo da collezione raffigurante la Porta San Francesco. Partecipi ogni anno con auto diverse, hanno inventato la formula: due piloti/un’auto, alternandosi a guida nelle prove di regolarità. Bellissimi, sorridenti, Amici e tesserati di Porta del Paese dal 2018, rappresentano lo spirito più allegro del Giro. Foto e info https://www.facebook.com/share/p/1B8dfMzk1G/?mibextid=wwXIfr

C.s. - L'Associazione civica Porta del Paese



